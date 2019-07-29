Курить вредно: на границе Абхазии и России за два дня изъяли 43 тысячи сигарет

Согласно таможенным правилам, один совершеннолетний может беспошлинно ввезти из Абхазии в Россию 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Сочинские таможенники за два дня изъяли на границе более двух тысяч пачек сигарет, которые пытались незаконно провезти из Абхазии в Россию, сообщается на сайте Южного таможенного управления ФСБ РФ.

23 июля на посту МАПП "Адлер" был остановлен автомобиль ВАЗ – 21070 из Абхазии, который вызвал подозрение таможенников. Водитель заявил, что перевозит только личные вещи. Сотрудники таможенного управления решили проверить машину.

"В металлическом днище салона автомобиля, доступ к которому был осуществлен при помощи демонтажа передних и задних сидений, а также вскрытия напольного покрытия, были обнаружены полости, в которых находилась спрятанная табачная продукция. Общее количество сигарет составило 906 пачек (18120 штук)", - сообщили в ведомстве.

На следующий день, 24 июля, на таможенный пост ЖДПП "Адлер" из Республики Абхазия прибыл пассажирский поезд международного сообщения № 488 "Сухум – Самара". В ходе проведения таможенного контроля проводник сообщил, что подлежащие декларированию товары в вагоне отсутствуют. Таможенники усомнились в правдивости его слов и провели досмотр, в ходе которого также был обнаружен незаконный товар.

"За декоративной накладкой воздуховода в районе купе №3 и №7, было установлено наличие табачных изделий, сокрытых от таможенного контроля способом, затрудняющим их обнаружение. При демонтаже накладок в межпотолочном пространстве были обнаружены спрятанные сигареты в общем количестве 125 блоков(25000 штук)", - говорится в сообщении.

Вся табачная продукция, в общей сложности 43 тысячи сигарет, была изъята. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

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