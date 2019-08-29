Не "косметика": комиссия проверила ход ремонта в горевшей сухумской школе

Второго мая во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты и учебные классы.

Комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 имени Пушкина во главе с председателем, советником премьер-министра Абхазии Астамуром Джикирба проверила ход ремонтно-восстановительных работ. О том, на какой стадии находится ремонт, когда он завершится, и чему не нарадуется дирекция, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

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В средней школе №2 в Сухуме суета, но суету эту создают пока не ученики, а мастера. Ремонтные работы идут там полным ходом и, как говорят исполнители госзаказа, они не косметические, а капитальные.

На какой стадии ремонтные работы, проверила комиссия по ликвидации последствий пожара. Их и журналистов встречал гендиректор Госкомпании "Апсныргылара" Темур Ткебучава, который провел подробную экскурсию по школе.

На первый взгляд несведущих в этих делах людей, работы там непочатый край, но Ткебучава заверил, что два из трех корпусов школы сдадут в первых числах октября. Третий планируют запустить примерно через полтора-два месяца после этого.

"Два учебных корпуса мы планируем сдать 1 октября, чтобы дети могли начать учебу. Ремонт там будет завершен полностью и будет стоять мебель. Третий корпус, так называемый - исторический, планируем сдать позже, потому что объем работ там гораздо больше", - уточнил Ткебучава.

"Историческому" корпусу школы был нанесен наибольший ущерб, пришлось ломать старые бетонные перекрытия и заливать их заново, добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Комиссия по ликвидации последствий пожара проверила на какой стадии ремонтные работы в школе

Вся отопительная система в школе заменена, трубы "утопят" внутри стен. Раньше, отметил гендиректор строительной компании, трубы шли снаружи, и дети нередко случайно их ломали.

Старую штукатурку всех стен на втором этаже школы удалили и нанесли новую. Для дальнейшей покраски нужно их отшкурить. Полы в кабинетах и классах демонтированы, вместо них уложили новые деревянные доски, на которых будет дубовый штучный паркет. Полы в коридорах не будут пропускать холод, так как слой бетона лег на керамзит, сохраняющий тепло, а на поверхности будет керамогранит.

Ткебучава обратил внимание журналистов на еще не обшитые гипсокартонном потолки. Их особенность в том, что они монолитные, а значит надежнее прежних.

"Парилка" на чердаке

"Кто идет на крышу?" - громко задал несколько раз вопрос Темур Ткебучава. После его рассказов о том, как там душно, желающих оказалось немного. Да и сам гендиректор не особо горел желанием подниматься в место, которое он называет парилкой, но все же ему пришлось.

Температура на чердаке и вправду "зашкаливала". Ткебучава старался максимально быстро рассказать о проделанной там работе, при этом, не упуская важных деталей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Старую штукатурку всех стен на втором этаже школы удалили и нанесли новую

Учебное заведение станет устойчивее перед огнем. Установят пожарную сигнализацию, а на чердаке систему пожаротушения и удаления дыма.

"О задымлении на чердаке будут предупреждать датчики, после чего включается пожарная сигнализация. Затем срабатывает система пожаротушения – это, условно говоря, такие баллоны, которые взрываются и разбрызгивают специальный порошок. Также будет установлена система видеонаблюдения в школе", - рассказал Ткебучава и добавил, что все это будет стоить около трех миллионов рублей.

Отсечки – специально возведенные стены на чердаке, разделяющие общее пространство, не дадут огню распространиться. Гендиректор "Абхазстроя" объяснил, что эти стены выходят поверх крыши и, в случае чего, огонь будет локализован системой пожаротушения. Между помещениями установят металлические двери.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перекрытия заливались отсеками, и каждый из них должен был высыхать 28 дней

Деревянная конструкция крыши обработана специальным лаком, который не только защищает от возгорания, но и от вредителей. По словам Ткебучава, на ремонт крыши, с учетом заливки бетона, было затрачено около 14 миллионов рублей.

Деньги, сроки и линейка

Председатель комиссии по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 Астамур Джикирба дал оценку того, как ведутся ремонтно-восстановительные работы.

"В целом они проходят удовлетворительно. Да, есть опасения по срокам, но строители заверяют, что они успеют. Насчет готовности - инженерные коммуникации все проложены, часть отделочных работ проведена и, по большому счету, осталась финальная отделка – укладка полов, установка дверей, покраска стен", - отметил Джикирба.

Советник президента также подчеркнул хорошее качество керамогранита и дверей. Он добавил, что комиссия завершит свою работу только после того, как объект будет запущен. До этого дня члены комиссии будут еженедельно мониторить ситуацию.

В 72 миллиона рублей, выделенных из резервного фонда президента на ремонт школы, входят работы по замене кровли, бетонных перекрытий, капитальный ремонт всей школы, оснащение новой мебелью, замена внутренних дверей, полов, установка отопления, системы видеонаблюдения, пожаротушения и удаления дыма.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пол в коридорах будет покрыт керамогранитом

Заказчиком выступает Управление капитального строительства хозяйства. Руководитель УКС Игорь Миквабия отметил, что задержек с финансированием нет. Он также считает, что сроки запуска школы пришлось отодвинуть в первую очередь из-за того, что стены после отделочных работ должны полностью высохнуть.

Председатель Госкомитета по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп была одной из тех, кто принимал участие в восстановлении сухумской школы №2 одиннадцать лет назад. Она считает, что наибольший урон зданию нанес не огонь, а вода во время тушения. Что касается сроков ремонта, по ее мнению, надо соблюсти все правила техники строительства.

© Sputnik / Томас Тхайцук В школе будет установлена система видеонаблюдения

"Например, бетон должен набрать свою мощность за 28 дней. Перекрытия заливались отсеками, и каждый из них должен был высыхать 28 дней. Только после этого они могли перейти к следующему отсеку и так далее", - объяснила одну из причин задержки по срокам Майтоп.

Руководство учебного заведения пребывает в предвкушении новых условий работы. Директору школы Ирине Поверскир особенно понравились двери с антивандальным покрытием, которые подвезли в четверг. Всего в школе установят около 120 новых дверей.

© Sputnik / Томас Тхайцук После запуска двух из трех корпусов школы, в октябре 2019 года, там будут учиться в две смены

В средней школе №2 учатся 1280 детей. Пока идет ремонт, их распредели по двум школам в Сухуме. Так как 1 сентября выпало на воскресенье, учебный год начнется на день позже. 2 сентября в освобожденной от стройматериалов части двора пострадавшей от пожара школы пройдет линейка для первоклашек, выпускников и тех, кто переходит в 5 класс, так как уместить всех учеников и их родителей не получится.

После запуска двух из трех корпусов школы, в октябре 2019 года, там будут учиться в две смены. Придется потесниться, сказала Поверскир. Ученики каких именно классов войдут первыми в отремонтированную школу, будут решать в Управлении образования Сухума.

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