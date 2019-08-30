Память пропавших без вести почтили в Сухуме

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Родственники погибших и общественность Абхазии возложили цветы к Мемориалу Боевой Славы в Сухуме в память о пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

У Жанны Чкония на войне пропал муж. Последний раз его видели 18 августа 1992 года. Семья до сих пор не располагает сведениями о его судьбе, несмотря на долгие поиски.

"Мы знаем, что он взял в руки оружие, шел вместе с ребятами по горам, потом он бесследно исчез. Мы его искали с отцом. Нам сказали, что его забрали в комендатуру, но больше ничего узнать не смогли. Жалко наших троих детей, которые выросли без отца", - рассказала Чкония.

© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов в Парке Славы

У жительницы города Гал Лали Отхозория на войне пропали оба родителя. Информации о месте их нахождения у нее до сих пор нет. Женщина продолжает рассчитывать на поддержку общественных организаций.

"Хочу поблагодарить организацию "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", они приезжали к нам, узнавали у кого кто пропал. Надеюсь, что они мне помогут", - сказала Отхозория.

© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов в Парке Славы

Рафида Гулария потеряла родного брата в Отечественной войне народа Абхазии.

"Моему брату Алхасу было 20 лет когда началась война. Он учился в Кабардино-Балкарском государственном университете. На войну брат отправился вместе с отцом, во время Июльского наступления брат пропал без вести. После этого отец не остался дома, снова отправился на фронт, во время взятия Сухума 27 сентября 1993 года его ранили. Спустя несколько лет отец из-за последствий ранения и горя ушел из жизни.", - рассказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молебен в память о погибших

В пятницу 30 августа в Сухумском Кафедральном соборе прошел молебен в память о людях, которые пропали без вести во время боевых действий на территории Абхазии.

30 августа в мире отмечают Международный день пропавших без вести.

Старейшая гуманитарная организация мира — Международный комитет Красного Креста — в рамках своего мандата занимается оказанием помощи семьям пропавших без вести и выяснением судьбы исчезнувших в ходе вооруженного конфликта или в результате похищения. Информации о судьбе своих близких в Абхазии ждут еще 126 семей.

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