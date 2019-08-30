Советские долги: списки вкладчиков для выплат компенсаций одобрили в Кабмине Абхазии

В общей сложности в списки вошли 595 человек, общая сумма выплат - более пяти миллионов рублей.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Комиссия при Кабинете Министров Абхазии одобрила очередные списки граждан для выплаты компенсаций по вкладам, внесенных в Сберегательный банк республики до 14 августа 1992 года, сообщается на сайте Кабмина.

Члены комиссии одобрили два списка для выплат компенсаций.

В первый список вошли граждане, прошедшие регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. В список внесены 167 человек. Общая сумма выплат для данной категории граждан утверждена в размере 1 миллион 763 тысячи рублей.

Во втором списке - вкладчики, зарегистрировавшие свои довоенные вклады с 1 октября по 31 декабря 2012 года. В список данной категории вошли 428 человек, сумма выплаты – 3 миллиона 280 тысяч рублей.

Средства поступают на счета граждан с начала текущей недели, отметили в Кабмине.

В 1998 году президент Абхазии подписал Указ "О мерах по возобновлению деятельности Сберегательного банка Республики Абхазия", пункт 8 которого гласит, что государство берет на себя обязательства Сбербанка СССР по вкладам и ценным бумагам населения, которые были сделаны до 14 августа 1992 года.

С 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года Сбербанк Абхазии проводил регистрацию по довоенным вкладам, которые были сделаны до 14 августа 1992 года. В 2010 году Кабинет Министров принял решение, которое устанавливало порядок использования средств в республиканском бюджете на компенсационные выплаты.

С 2011 года по 2018 год из республиканского бюджета компенсационные выплаты получили до 12 тысяч человек на сумму около 170 миллионов рублей.

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