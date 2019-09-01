Музыкальная карта: фестиваль "Органные вечера" пройдет в Пицунде

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" откроется в Патриаршем соборе в Пицунде 9 сентября, рассказала на радио Sputnik директор Пицундского концертного зала Гунда Агрба.

Традиционно фестиваль "Органные вечера в Пицунде" откроется концертом абхазского органиста Луки Гаделия.

10 сентября в 17:00 в Пицундском храме выступит органистка из Японии Хероко Инуэ в дуэте с саксофонистом Вероникой Кожухаровой.

"Впервые в нашем зале будут звучать саксофон и орган вместе. Будет очень интересно и необычно. Такое в Пицундском храме происходит впервые. У Хероко и Вероники интересный дуэт. Они в данное время гастролируют по России. И мы воспользовались этим, пригласили их на наш фестиваль", – отметила Гунда Агрба.

10 сентября в 20:00 состоится выступление Заслуженного артиста Абхазии, первого органиста Пицундского храма Гарри Коняева.

11 сентября в 17:00 выступит органист Артем Хачатуров, после него в 20:00 даст концерт Сергей Будкеев.

12 сентября свою концертную программу представят органисты Михаил Павалий и Александр Князев.

13 сентября – заключительный день фестиваля.

"Если фестиваль по традиции открывает Лука Гаделия, то закрывает Народная артистка Абхазии Марина Шамба. В 20:00 13 сентября будет гала-концерт с участием артистов, которые выступали все эти дни", – сказала Агрба.

Программа фестиваля будет состоять из классических органных произведений. В основном будет звучать Бах.

"Мы так компонуем программу, чтобы произведения не повторялись. Всю программу мы соберем уже по приезду органистов. Они предлагают очень большой репертуар. Из того, что нам будет предложено, мы уже соберем программу", – резюмироавла Агрба.

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником Международного фестиваля органной музыки, проходившего ежегодно в Пицунде с 1977 года вплоть до 1992 года. Инициатором фестиваля довоенной поры был Леонид Ройзман – выдающийся российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, при экспертном участии которого в Абхазии и в России появилось много органов известных немецких фирм.

Почти за 15-летнее существование фестиваля Пицунду с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Украины, Армении и многих других стран.

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