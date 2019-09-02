СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подачу воды в Сухуме возобновят вечером 2 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.
"К вечеру мы постараемся возобновить подачу воды. Примерно к 18 часам, плюс-минус час. Сейчас двигатели сушатся. Электрики держат все под контролем. Как только появится возможность включить их, мы запустим воду", – сказал он.
Сухум остался без воды после аварии на насосной станции в воскресенье, 1 сентября. По словам Анкваб, "прорвало старую трубу, которая давно не использовалась".
Последний раз серьезные проблемы с водой в столице Абхазии наблюдались 22 июля. Тогда большая часть Сухума осталась без воды из-за прорыва водопровода на пересечении улицы Адлейба и проспекта Аиааира. Водоснабжение было восстановлено в тот же день.
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