Столица Абхазии осталась без питьевой воды после аварии на насосной станции в воскресенье.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подачу воды в Сухуме возобновят вечером 2 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.

"К вечеру мы постараемся возобновить подачу воды. Примерно к 18 часам, плюс-минус час. Сейчас двигатели сушатся. Электрики держат все под контролем. Как только появится возможность включить их, мы запустим воду", – сказал он.

Сухум остался без воды после аварии на насосной станции в воскресенье, 1 сентября. По словам Анкваб, "прорвало старую трубу, которая давно не использовалась".

Последний раз серьезные проблемы с водой в столице Абхазии наблюдались 22 июля. Тогда большая часть Сухума осталась без воды из-за прорыва водопровода на пересечении улицы Адлейба и проспекта Аиааира. Водоснабжение было восстановлено в тот же день.

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