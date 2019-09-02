16:56 02 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.62
  • EUR73.17
Поиск

Подачу воды в Сухуме возобновят вечером 2 сентября

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
Получить короткую ссылку
345 0 0

Столица Абхазии осталась без питьевой воды после аварии на насосной станции в воскресенье.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подачу воды в Сухуме возобновят вечером 2 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.

"К вечеру мы постараемся возобновить подачу воды. Примерно к 18 часам, плюс-минус час. Сейчас двигатели сушатся. Электрики держат все под контролем. Как только появится возможность включить их, мы запустим воду", – сказал он.

Сухум остался без воды после аварии на насосной станции в воскресенье, 1 сентября. По словам Анкваб, "прорвало старую трубу, которая давно не использовалась".

Последний раз серьезные проблемы с водой в столице Абхазии наблюдались 22 июля. Тогда большая часть Сухума осталась без воды из-за прорыва водопровода на пересечении улицы Адлейба и проспекта Аиааира. Водоснабжение было восстановлено в тот же день.

Читайте также:

Теги:
вода, Сухум


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Тайны Вселенной: космические новости в фотографиях
На весь Петербург: как хор из 48 тысяч человек исполнил гимн России
Со всего света: рецепты мороженого из разных стран
Соцсети
Sputnikabkhazia