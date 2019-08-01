Виноваты ливни: специалисты объяснили причину помутнения питьевой воды в Гагре

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Ливневые дожди, которые прошли в Абхазии, стали причиной загрязнения питьевой воды в Гагре, рассказал корреспонденту Sputnik начальник гагрского водоканала Беслан Цугба.

"Несмотря на то, что вода поступает c большой глубины под землей, в период продолжительных ливней вода становится мутной. Такое бывает один или несколько раз в год. Обычно в течение недели вода очищается", - сказал Цугба.

Начальник водоканала отметил, что система очищения воды, которая была в советское время, давно не функционирует, и решить эту проблему можно только с помощью установки водяных фильтров индивидуально в каждом доме.

Начальник СЭС Гагрского района Геннадий Званбая в свою очередь рассказал, что провел бактериологический анализ воды и определил, что она пригодна для питья. Примеси глины, которые содержатся в воде, не угрожают здоровью человека.

"Вода идет через карстовые породы из реки Репруа, и, когда бывают сильные дожди, просачивается вода с глиной", - сказал Званбая и добавил, что "сам пил эту воду".

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