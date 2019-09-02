ГАИ Абхазии обеспечит дополнительную безопасность на дорогах у школ

Праздничные линейки прошли более чем в 150 школах, в этом году в Абхазии около трех тысяч первоклассников.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии приступает к усиленной охране правопорядка на участках дорог вблизи учебных заведений, сообщается на сайте МВД республики.

По указанию министра внутренних дел Гарри Аршба "со 2 сентября силами подразделений Госавтоинспекции разработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи учебных заведений", говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в связи с началом учебного года "сотрудники милиции ежесуточно будут нести дежурства на опасных участках дорог, регулируя транспортный поток".

Кроме того, в министерстве сообщили о том, что в новом учебном году намечен ряд проектов с участием младших школьников по изучению правил дорожного движения.

"С раннего возраста дети должны приучаться к культуре поведения на дорогах как пешеходов, так и водителей, потому что еще сегодняшние подростки через несколько лет сядут за руль автомобилей", - заключили в МВД.

Учебный год в этот раз начался 2 сентября, так как первый день осени выпал на воскресенье.

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