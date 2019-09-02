Подарок к началу учебного года: здание школы восстановлено в селе Ачгуара

СУХУМ, 2 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Восстановленная средняя школа открылась в селе Ачгуара.

День знаний в школе по традиции встретили торжественной линейкой, которая началась с гимна республики и поднятия флага. Школьный двор заполнили учащиеся школы, преподаватели, первоклассники и их родители. Собравшихся с началом учебного года поздравил глава администрации Очамчырского района Гиви Допуа.

"Дорогие дети, вам посчастливилось пойти в новую школу. Сейчас у вас одна главная задача - хорошо учиться и еще раз учиться", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие новой школы в селе Ачгуара

Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, присутствовавший на открытии школы, пожелал учащимся удачного учебного года.

"Нынешнее время - время высокообразованных людей. За ними будущее. Помните свою школу, не забывайте. 49 лет назад я тоже пошел в первый класс и до сих пор помню этот день и своих учителей", - сказал он.

Школьники встретили новый учебный год танцами и стихами, старшеклассники подготовили для гостей национальный абхазский танец.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие новой школы в селе Ачгуара

В новом двухэтажном здании 12 классных комнат, оно рассчитано на 300 человек. В школе введены в эксплуатацию актовый зал, есть столовая и отдельные предметные кабинеты, к концу сентября появится и спортивный зал.

Всего в школе обучаются 112 человек, но ожидается прибавление учеников из соседних школ. В первый класс Ачгуарской средней школы пошли 11 человек, в подготовительный - восемь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие новой школы в селе Ачгуара

Здание школы сильно пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии. С 1997 года ученики Ачгуарской школы обучались в двух частных домах, комнаты в которых были переделаны под классы. Школа была восстановлена на средства НКО "Датский совет по беженцам".

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