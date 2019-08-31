На месяц позже: ученикам Очамчыркой школы №2 вынужденно продлят каникулы

Ремонтные работы в Очамчырской средней школе №2, которые начались в августе 2018 года, не успеют завершить к началу учебного года.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Ученики находящейся на ремонте Очамчырской средней школы №2 начнут учебный год с 1 октября, сообщила Sputnik заместитель министра образования Абхазии Медея Ченгелия.

"Учащиеся будут заниматься шесть дней в неделю, включая субботу, в первом семестре. Это связано с тем, что на данный момент ремонтные работы в школе все еще продолжаются, в здании меняют электропроводку. Строители работают вплотную, но большой объем работы не позволяет им закончить в к началу учебного года", - объяснила она.

Ремонтные работы в Очамчырской школе №2 начались в августе 2018 года и проводятся за счет средств республиканского бюджета.

В школе обучается более 400 детей.

В этом году учебный год начнется в 155 школах Абхазии, в которые пойдут около трех тысяч первоклассников.

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