Танцы, слезы, новый "дом": как встретили День знаний в восточной Абхазии

День знаний отметили в 155 школах Абхазии. О том, зачем учителя Галской школы №2 пошли в пляс с учениками и чем хвастаются первоклашки в Ачгуаре, читайте в материале Sputnik.

Открытие Ачгуарской школы ждали всем селом, ведь раньше около 100 человек учились в частном домике, комнаты которого были переделаны под классы, вместо спортзала – двор, вместо столовой – магазин. Зимой дети грелись у дровяных печей. После Отечественной войны народа Абхазии основное здание школы сильно пострадало, а в 1997 году учиться в нем стало совсем небезопасно. Так школа и решила найти себе новый "дом".

В Ачгуару мы приехали к 8 утра, застали рабочих, которые доделывали последние штрихи – убирали строительный мусор и наводили порядок во дворе. Кроме них у крыльца нас никто не встретил. Как оказалось, праздничную линейку перенесли аж на полдень – у соседей из Тхины тоже новоселье и вся администрация района гостила там.

Асмат Цвижба, Sputnik.

В костюме президента



Решив не терять время зря, мы отправились на восток, посмотреть, как отмечают День знаний в Гале. Но и здесь не торопились с началом, к 9 утра только начали развешивать праздничные плакаты.

Правда, на улицах уже можно было увидеть первоклашек с огромными бантами и открахмаленными рубашками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый звонок в школах города Гал

"Ну что, Софа, рада пойти в школу?", - спрашивает прохожая без пяти минут школьницу. В ответ Софа предпочла промолчать, но мама раскрыла секрет, что привела ее на линейку силой.

Во дворе Галской средней школы №1 многолюдно, все внимание приковано к первоклашкам, которых родители не выпускали из-под "крыла".

"Алекс, я тебя прошу, ты же испачкаешься! Сейчас линейка закончится, я тебя сфотографирую и делай, что хочешь", - уговаривала мама непоседу.

Больше родителей волновались только классные руководители первых классов, хотя для многих это не первый выпуск. Одна из учительниц призналась, что никогда не угадаешь, понравишься ли новому ребенку.

В 1 "Б" классе первые парты сразу же заняли две подруги – Ариана и Лана, которые окончили один детсад.

"Смотри, мне мама бантики привезла из Зугдиди и еще сумку с бубончиками", - с ходу заявляет Лана. По ее словам, после уроков она вновь будет возвращаться в любимый садик.

Соседнюю первую парту занял молодой человек в синем костюме в клетку. Лука заявил, что так в школу он будет ходить каждый день, ведь в костюме он похож на президента.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие школы в селе Ачгуара

"Так мама сказала", - сказал он, чтобы не быть голословным.

Лука расстроился, что в классе не оказалось его друзей, но обрадовался, что нашелся одноклассник с таким же именем.

Восточные танцы

Линейка началась к 10 и не изменила традициям – гимн республики, песни, танцы, стихи от первоклашек и напутствия от учителей. С началом учебного года детей поздравил и глава администрации Гала Тимур Надарая.

"Уже пятый год к началу учебного года я прихожу сюда, поздравляю вас и чувствую себя пятиклассником, как будто я в вашей команде", - признался он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава администрации Гала, Тимур Надарая

В соседней второй школе начали на полчаса раньше, Надарая должен был успеть и сюда. Здесь организаторы линейки решили добавить к традициям "перчинку" в виде современных танцев.

Первыми к зрителям вышли первоклашки, которые должны были станцевать парный танец. Пары хватило не всем, учителю по танцам пришлось выйти из-за "кулис" и присоединиться к ансамблю.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первыми к зрителям вышли первоклашки, которые должны были станцевать парный танец

Эстафету у младших переняли выпускники, которые устроили флешмоб. Но самым неожиданным стал танец учителей, который собравшиеся встретили на ура.

Позже педагоги признались, что не видят в этом ничего зазорного, ведь своим примером должны учить детей, в том числе и веселиться.

"Добро пожаловать! Мы вас любим!".

К 11 во дворе Ачгуарской школы уже собрались ученики и их родители. Посмотреть на новую школу пришли и просто жители села. У входа в учебное заведение надпись "Добро пожаловать! Мы вас любим!".

"Так, у нас тут не курят! Прекратите!", - предупредила мужчину с сигаретой директор школы Заира Джгунджгия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие школы в селе Ачгуара

По ее словам, за порядком в школе будут смотреть очень тщательно, ведь здание отвечает всем современным требованиям. В двухэтажной школе 12 классных комнат, актовый зал и даже столовая. Несколько лет назад в Ачгуаре о таком и не мечтали.

© Sputnik / Томас Тхайцук За порядком в школе будут смотреть очень тщательно, ведь здание отвечает всем современным требованиям

Спортивного зала все еще нет, но директор уверила нас, что к октябрю появится и он. Школа гордится своими спортсменами. Несмотря на то, что спорзала у школьников никогда не было, они ежегодно побеждают в районной спартакиаде по настольному теннису и легкой атлетике.

Больше всего спортзала ждут мальчики. Они мечтают, что смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол даже в плохую погоду. А еще они предупредили, что не позволят никому разрисовывать парты и стены.

"Если увидим, догоним и побьем", - пригрозили они.

© Sputnik / Томас Тхайцук Теперь у детей появился актовый зал, где они смогут устраивать концерты и вечера

Девочки уже представляют, как будут устраивать концерты и вечера в актовом зале, а, может быть, даже заниматься танцами.

В школе обучаются 112 человека, около 20 из них – новенькие из соседних сел Царча и Первая Бедиа. Мест хватит на всех, школа рассчитана на 300 человек. В первом классе будут обучаться 12 человек, в нулевом – восемь, окончат школу девять выпускников.

Главное событие в жизни села

Управляющий делами администрации Ачгуары Руслан Порцхол-оглы отметил, что ремонт школы – главное событие в жизни села за все послевоенное время. Всего в Ачгуаре живет 1300 человек.

"Потому что у наших ребят не было никаких условий для обучения – ни спортзала, ни санузла, ни обогрева", - объяснил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мальчики предупредили, что не позволят никому разрисовывать парты и стены

Меньше всего повезло 11 классу. В новой школе им осталось учиться меньше года. Они не расстраиваются, ведь в школе останутся их младшие братья и сестры, но признаются, что все же скучают по старой школе в частном доме.

"Там мы, конечно же, мерзли зимой. Сидели в куртках, классы были плохие, и условий не было, но столько воспоминаний связано с ней. Это ведь наше детство", - добавила Карина Джгереная.

Выпускники поделились своими планами. Впереди у них экзамены и поступление. В классе оказались будущий переводчик, повар, менеджер, педагог, педиатр и стоматолог.

Их классный руководитель Инга Тодуа работала в старой школе 13 лет, это ее второй выпуск.

"В первую очередь я рада за наших детей. Они уже очень любят новую школу. Перед открытием пришли почти все и помогали нам убираться, чистить. Надеемся, после окончания университета кто-то из них вернется и будет работать в школе", - сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук В школе обучаются 112 человека, около 20 из них – новенькие из соседних сел Царча и Первая Бедиа

Нани Габлая работала в Ачгуарской школе еще в довоенное время. По ее словам, после войны дети учились в ужасных условиях – чтобы попасть в один класс, нужно было пройти через другой. Не школа, а проходной двор. Теперь ее первый класс будет учиться в комфорте, дети не будут пропускать уроки из-за холода и простуды.

Первоклашки в Ачгуаре оказались разносторонние. К примеру, шестилетний Ника уже занимается пением, любит рисовать и умеет даже читать. Мальчик признался мне, что учительница понравилась ему с первого взгляда и, вроде бы, она не строгая.

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