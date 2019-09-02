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Пляски со слезами на глазах: День знаний в школах Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
День знаний отметили в Абхазии в 155 школах. Торжественные линейки прошли в республике в понедельник, 2 сентября

В Абхазии отметили День знаний. Первый звонок прозвенел в 155 школах республики для более чем 27 тысяч школьников.

Несмотря на то, что в этом году День знаний пришелся на 2 сентября, праздничное настроение никуда не делось.

В Гале на школьных линейках поздравляли первоклашек и желали удачи выпускникам. По традиции звучали песни, исполнялись национальные танцы, малыши подготовили первые школьные четверостишья. В некоторых школах к первому школьному дню подошли более креативно – в галской школе №2 ученики 11 класса устроили танцевальный флешбом, их инициативу поддержали и учителя.

На линейки царила праздничная атмосфера, но некоторые не смогли сдержать слез. Первоклашки еще не привыкли ко всей ответственности и в толпе искали мам. Все благополучно разрешилось, когда их завели в новые классы, вручили первые буквари и познакомили с новым учителем.

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