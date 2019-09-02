Более пятисот пассажиров воспользовались "Единым билетом" в Абхазию

Воспользоваться услугой "Единый билет" можно, путешествуя в Абхазию из любого города России или наоборот.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Более пятисот человек посетили Абхазию по "Единому билету" в этим летом и еще четыреста пассажиров планируют попасть в республику, воспользовавшись этой услугой в сентябре, рассказала корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Единой транспортной компании Елена Лосева.

"Перевозки мы начали с 24 июля. С этого дня по 2 сентября услугой "Единый билет" в Абхазию воспользовались 505 пассажиров. Из них в июле перевезли 32 человека, в августе – 456 человек и 1 сентября – 17 пассажиров", - отметила Лосева.

Она добавила, что отдыхающие пользовались "Едиными билетами" по железнодорожной и авиационной линиям.

Наиболее популярным курортным городом Абхазии среди пассажиров с "Единым билетом", стала Пицунда, которую посетили 217 человек, на втором месте Гагра – 200 человек, в столицу республики по этой услуге попало 63 пассажира, Новый Афон – 13 и Гудаута – 12.

Лосева подчеркнула, перевозки по "Единому билету" в Абхазию будут осуществляться до 30 сентября, и на 2 сентября 2019 года продано 920 билетов.

Перевозки по "Единому билету" из Сочи в Абхазию впервые начались в апреле 2017 года.

"Единый билет" можно приобрести в авиационных и железнодорожных кассах России, на сайте РЖД, на порталах по продаже авиабилетов, а также в железнодорожных кассах Абхазии.

От аэропорта или вокзала Сочи по "Единому билету" можно добраться до пяти городов Абхазии: Гудауты, Нового Афона, Гагры, Пицунды и Сухума. Также ходят и обратные рейсы.

Автобусы курсируют от железнодорожного и авиавокзала Сочи и обратно почти круглосуточно, с 0:00 до 21 часа. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД.

Из Сочи в Гагру можно доехать за 380 рублей, в Пицунду – за 420 рублей, в Гудауту – 460 рублей, в Новый Афон – 520 рублей и в Сухум – 560 рублей. Такая же стоимость и в обратном направлении.

Дети до пяти лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.

Вернуть неиспользованный талон можно не позднее чем за 12 часов до поездки автобусом, с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 61 рубль 60 копеек.

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