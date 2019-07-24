Начались перевозки по "Единому билету" в Абхазию

Приобрести "Единый билет" можно, только купив билет на самолет или поезд, автобусы до пяти городов Абхазии курсируют почти круглосуточно.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В среду начались перевозки пассажиров по "Единому билету" из России в Абхазию и обратно.

Как пользоваться "Единым билетом"

Воспользоваться услугой "Единый билет" можно, путешествуя в Абхазию из любого города России или наоборот. Пассажир покупает билет на самолет или поезд до Сочи, а также дополнительный талон по умеренной цене на автобус до одного из пяти городов Абхазии. Также можно купить и обратный билет. "Единый билет" можно купить, только имея на руках действующий авиа или железнодорожный билет.

Где можно купить "Единый билет"

"Единый билет" можно приобрести в авиационных и железнодорожных кассах России, на сайте РЖД, на порталах по продаже авиабилетов, а также в железнодорожных кассах Абхазии.

Куда можно добраться по "Единому билету"

От аэропорта или вокзала Сочи по "Единому билету" можно добраться до пяти городов Абхазии: Гудауты, Нового Афона, Гагры, Пицунды и Сухума. Также ходят и обратные рейсы.

Автобусы курсируют от железнодорожного и авиавокзала Сочи и обратно почти круглосуточно, с 0:00 до 21 часа. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД.

Сколько стоит "Единый билет"

Из Сочи в Гагру можно доехать за 380 рублей, в Пицунду – за 420 рублей, в Гудауту – 460 рублей, в Новый Афон – 520 рублей и в Сухум – 560 рублей. Такая же стоимость и в обратном направлении.

Дети до пяти лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.

Вернуть неиспользованный талон можно не позднее чем за 12 часов до поездки автобусом, с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 61 рубль 60 копеек.

Бесплатно в автобус можно взять с собой ручную кладь весом не более 30 килограммов, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 сантиметров. Перевозка животных запрещена.

Цены на "Единый" не изменились с прошлого года. Проект "Единый билет" финансируется из бюджета Российской Федерации. Половину стоимости талона оплачивает государство. То есть пассажир покупает билет по более низкой цене. Субсидии возмещают часть затрат на организацию туристических перевозок в прямом смешанном сообщении на воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте в Республику Абхазия в обоих направлениях.

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