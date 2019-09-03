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Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Проект "Возвращение имени" узнал о судьбе без вести пропавших красноармейцев из Абхазии

© Sputnik / Петр Бернштейн
В Абхазии
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Всего в найденных списках красноармейцев – узников фашистских концлагерей – 398 фамилий.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Имена еще 73 солдат из Абхазии, считавшихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны, были установлены в рамках проекта "Возвращение имени", рассказал Sputnik автор проекта Григорий Скворцов.

Архивное фото
© Sputnik / Сергей Аверин
Проект "Возвращение имени" обнаружил новый список пропавших без вести

Абхазские солдаты, считавшиеся много лет пропавшими без вести, оказались узниками фашистских концлагерей, которые там же и погибли. Всего в списках числится 398 фамилий. Последние данные были переданы российскому военному архиву от Соединенных Штатов Америки в ходе долгих переговоров, отметил Скворцов.

Базу данных по жителям Абхазии, пропавшим без вести с 1941 по 1945 годы и погибшим в плену смотрите здесь>>

Сейчас авторы и волонтеры проекта "Возвращение имени" поставили перед собой задачу найти семьи и родственников солдат, числившихся в новых списках узников концлагерей, и вручить им официальные документы. За все время существования проекта с 2015 года было найдено 175 семей, которым вручили документы с указанием даты смерти и места захоронения их родных.

Проект "Возвращение имени" был создан с участием Министерства обороны Абхазии. Главная задача проекта –  поиск родных тех военнопленных, которые более 70 лет считались без вести пропавшими, чьи карточки удалось найти и вручить документы их родственникам.
Информационное агентство Sputnik уже три года является информационным партнером проекта "Возвращение имени".

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Теги:
Абхазия, Возвращение имени


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