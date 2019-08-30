"Возвращение имени" установило имена пропавших в Керчи абхазских солдат

В боях за освобождение Керчи в 1942 году погибло более 110 тысяч человек, в плен попали 170 тысяч солдат.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках проекта "Возвращение имени" были установлены имена 52 солдат, воевавших и погибших при освобождении Керченского полуострова в январе-апреле 1942 года, сообщил Sputnik автор проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

Жители Абхазии в 1941 году массово призывались на фронт для участия в освобождении Керченского полуострова. Бои проходили в открытых степях, в 80 километрах от Керчи, в Ленинском районе.

В освободительной операции принимали участие три армейских отряда, но силы противников были сильнее, кроме того, у них было преимущество в авиации. Все эти слагаемые повлияли на исход сражения - вместо наступления советские войска были взяты в окружение.

"Войска оказались в тяжелом положении – погибли 110 тысяч человек, 170 тысяч попали в плен. Нельзя говорить о том, что это было бегство. Воины защищались отважно за свою родину. Но ради того, чтобы сохранить свои жизни и защитить войска, войны отступали поэтапно, защищали рубежи обороны вплоть до Керченской переправы", - рассказал Скворцов.

По словам автора проекта, в поисках имен абхазских солдат, курсанты СВОКУ и комендантской роты генерального штаба Министерства обороны изучили 47 тысяч списков воевавших и погибших в битве за оборону Керчи.

"Список трагический, можно увидеть, что в один день погибли порядка 15 человек. Это все говорит о накале боев и ожесточенном сражении", - добавил он.

Руководители проекта собираются посетить место захоронения абхазских солдат с 1 по 15 октября.

"Сейчас к нам обратилось всего пять семей погибших солдат, но мы надеемся, что их будет больше. Мы готовы забрать членов семей с собой на места захоронения. При желании, они могут с нами связаться", - отметил Скворцов.

На месте захоронения в селе Батальное авторы "Возвращения имени" планируют установить памятник погибшим и посадить яблоневый сад.

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