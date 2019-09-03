Вручение премии имени Искандера перенесли на два месяца

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вручение премии имени Фазиля Искандера перенесли на два месяца, сообщил Sputnik президент русского ПЕН-центра и председатель жюри премии Евгений Попов.

Изначально вручить премию планировалось к концу сентября 2019 года, однако из-за финансовых проблем мероприятие отложено на конец ноября - начало декабря.

"Сейчас мы ждем грант, поэтому сроки сдвинулись, но вручение, конечно же, не отменяется", - подчеркнул Попов.

В июне был опубликован шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера, среди претендентов – сборник прозаических произведений Владимира Делба "Звездная пыль моих воспоминаний".

Работы, которые представлены на получение премии интересные и достойные, отметил председатель жюри.

"Элемента случайности нет, и, я думаю, выберут самые достойные работы. У нас есть интересные писатели, в том числе Владимир Делба. Это торжество литературы, а не каких-то конъюнктурных вещей, политики или еще чего-то", - сказал Евгений Попов.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. В 2017 году писатели из Абхазии Виталий Шария и Ричард Чкадуа были отмечены почетными дипломами премии имени Искандера.

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в абхазском Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

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