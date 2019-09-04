Под крышей дома своего: как в Абхазии реализуют жилищные госпрограммы

О том, как реализуются государственные целевые программы по предоставлению жилья "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" и сколько семей уже заселились в новые дома, читайте в материале Sputnik.

С 1 января 2019 года в Абхазии начали работать две государственные программы по предоставлению жилья отдельным категориям граждан республики. В Министерство труда и социального обеспечения Абхазии уже поступило более двухсот заявлений на получение жилплощади.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Первая помощь

Госпрограммы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам впервые были утверждены Кабинетом Министров страны в августе 2018 года, такие программы были приняты впервые за всю послевоенную историю республики. В этом году началась их реализация, рассказал начальник правового отдела Министерства труда, занятости и социального обеспечения Ромео Черкезия.

Были утверждены две госпрограммы, первая из них – "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия".

Участниками этой программы могут стать инвалиды I группы, в том числе получившие инвалидность в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших во время войны при исполнении служебных обязанностей, семьи пропавших без вести при выполнении долга гражданина Абхазии по спасению людей, при охране собственности республики и правопорядка.

Также претендовать на жилье могут несовершеннолетние дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести (а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста – ред.). Жилье могут получить и многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.

"Есть утвержденная форма заявления и необходимый перечень для того, чтобы стать участником этой программы. Заявитель обращается к нам, мы даем перечень и форму заявления. Например, если он инвалид I группы, то он должен предоставить справку об инвалидности, абхазский паспорт образца 2016 года, если участник боев, то справку из Минобороны, также справку с места жительства о составе семьи и копию паспортов членов семьи, свидетельства о рождении", - перечислил Черкезия.

Помимо всего прочего, заявитель должен предоставить акт жилищных условий, а также договор найма, о том, что он арендует жилье.

"Кроме того, нужна справка из Минюста о том, что из государственного жилищного фонда гражданину никогда не выдавалось жилье. Это те справки, которые приносит сам заявитель. Затем мы отправляем запросы во все районы и города, то есть человек может быть прописан в Сухуме, к примеру, а жилплощадь иметь в Очамчыре. После того как мы проверяем всю базу, отдаем пакет документов в комиссию по предоставлению жилья", - рассказал специалист.

Среди заявителей есть те, у кого есть аварийное жилье, которое подлежит сносу, рассказал Ромео Черкезия.

"Если есть акт об аварийном жилье, то данный гражданин может к нам обратиться, собрать весь необходимый перечень, после рассмотрения документов будет принят положительный результат, по решению комиссии ему окажут финансовую помощь на приобретение жилья. Однако аварийный дом при этом он должен будет сдать государству", - отметил он.

Программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" рассчитана на три года, каждый год на эту программу предусматривается выделение 10 миллионов рублей.

"Есть заявления, по которым отказано в предоставлении жилья. Бывают такие моменты, что после наших запросов мы выясняли, что гражданин прописан в Сухуме, но ранее в Гагре было приобретено жилье, а позже продано, то есть такие граждане в программу не могут попасть. Таких случаев было немного, два-три случая", - подчеркнул Черкезия.

Согласно условиям программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия", ее участники получают безвозмездную финансовую помощь на приобретение жилья. На заявителя выдается 500 тысяч рублей и на остальных членов семьи еще по 100 тысяч рублей.

"Жилище–2021"

Вторая государственная программа – "Жилище-2021", согласно ее условиям, семьи, получившие финансовую помощь на приобретение жилья, должны вернуть деньги, полученные на покупку дома или квартиры. Размер ежемесячного погашения ссуды составляет сумму прожиточного минимума в республике – около семи тысяч рублей.

При этом, если в семье участников программы родился ребенок, то общая сумма, которую граждане должны вернуть государству, сокращается на 10%.

Программа "Жилище-2021" работает по нескольким направлениям: внеочередное предоставление жилья, первоочередное предоставление, предоставление в общем порядке.

Улучшить жилищные условия во внеочередном порядке могут инвалиды II группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, лица, получившие инвалидность II группы при исполнении служебных обязанностей, выполнении долга гражданина Абхазии по спасению человеческой жизни, при охране собственности республики и правопорядка.

На получение жилья в первоочередном порядке могут претендовать многодетные семьи, имеющие трех и более детей (детьми признаются лица, не достигшие совершеннолетия, а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста). Также лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид (лицо, не достигшее 18 лет и являющееся инвалидом) или инвалид детства.

"Перечень документов, необходимых чтобы стать участником программы, схож с предыдущим, но тут нужна справка с места работы. Если семья пишет заявление, то супруг либо супруга должны представить справку, потому что сумму нужно возвращать. Срок погашения ссуды зависит от выделенной суммы, здесь также на заявителя выделяют 500 тысяч рублей и на каждого члена семьи не более 100 тысяч рублей", - заметил Ромео Черкезия.

На реализацию программы "Жилище-2021" предусмотрено 30 миллионов рублей в год. После того как заявитель уже становится участником программы, он получает соответствующий сертификат и выписку из протокола, в котором указана сумма, на которую претендует участник.

"Затем участник программы может найти на территории Абхазии жилье, которое по стоимости не превышает сумму, предоставленную ему по программе. После заключается договор о купле-продаже, потом продавец открывает расчетный счет в любом банке в Абхазии, куда перечисляются средства", - говорит специалист.

По обеим программам по предоставлению жилья комиссия одобрила 54 заявления, из них 12 относятся к программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и 42 - к программе "Жилище-2021". В свои дома уже заселились восемь семей, и до конца года оставшиеся семьи получат свое жилье, отметил он.

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