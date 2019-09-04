На выставке представили более 80 работ по живописи, графике, скульптуре, резьбе по дереву, кованые изделия, керамические изделия, предметы национального быта, куклы ручной работы.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Потомки Абраскила" прошла в Очамчыре в среду 4 сентября, рассказала корреспонденту Sputnik специалист по молодежной политике отдела молодежи и спорта при администрации Очамчырского района Фаина Кондратьева.

На выставке представили более 80 работ по живописи, графике, скульптуре, резьбе по дереву, кованые изделия, керамические изделия, предметы национального быта, куклы ручной работы мастеров из Галского, Ткуарчалского, Гулрыпшского и Очамчырского районов.

Как отметила Кондратьева, самому младшему мастеру было 10 лет, а самому старшему – 70.

© Foto / Мария Смыкова Выставка "Потомки Абраскила" прошла в Очамчыре

Центральное место на выставке заняла коллекция из Краеведческого музея села Джгерда. Главной темой выставки были искусство и культура народов Абхазии. Для гостей выставки провели и мастер-классы. Беслан Воуба из Очамчыры показал, как плести абхазскую корзину для сбора винограда.

Первое место на выставке было отдано абхазскому уголку Краеведческого музея Джгерды, второе место – картине "Абхазское поле" Аслана Куркунава, третье – картине художника Руслана Закарая.

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