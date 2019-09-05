19:26 05 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.05
  • EUR72.88
Поиск

"Путь к вершинам" и теория перевода: АГУ готовится к новому учебному году

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
45501

О том, как прошли вступительные экзамены в Абхазский государственный университет, какой уровень знаний показали абитуриенты, и об открытии новой кафедры в высшем учебном заведении республики, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Новый учебный год в Абхазском государственном университете начнется 16 сентября, до этого времени идет пересдача у студентов, окончивших прошлую сессию с "хвостами".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Первая олимпиада

В преддверии нового учебного года в Абхазском государственном университете впервые провели олимпиаду, рассказал в интервью Sputnik член приемной комиссии АГУ, декан филологического факультета, председатель Комитета по государственной языковой политике Батал Хагуш.

Вадим Чеха
© Sputnik / Илона Хварцкия
Чеха о квотах в вузы России: ориентировались на реальные потребности Абхазии

"Министерство образования и науки проводит школьные олимпиады, но в этом году было решено, что и в университете пройдет отбор студентов по результатам олимпиады. Она дала очень хорошие результаты, проводилась среди абитуриентов по тем специальностям, которые они заранее выбрали", - рассказал он.

Занявшие первые, вторые и третьи места в олимпиаде были зачислены в Абхазский государственный университет без вступительных экзаменов.

"Многие, кто получил на олимпиаде четверки и тройки, при поступлении в университет сдавали не все экзамены, а только часть. В этом году желающих обучаться по таким направлениям, как химия, биология, математика стало больше. Мы помогали абитуриентам поступать на эти специальности, так как их количество уступает тем, кто выбирает другие профессии", - заметил Хагуш.

При этом член приемной комиссии отметил, что среди абитуриентов встречались и слабо подготовленные, к примеру, по истории Абхазии.

"В этом я виню учителей, потому что они должны давать знания, я не говорю о том, что будущий студент должен в совершенстве знать всю историю Абхазии, начиная с древних времен, но хотя бы новейшую историю страны они знать должны. Если абитуриент не знает о событиях Отечественной войны народа Абхазии то, конечно, часть вины на нем, но в большей степени это упущение учителя", - сказал декан филологического факультета.

В этом году семеро абитуриентов получили неудовлетворительные оценки по истории Абхазии, подчеркнул Хагуш.

© Sputnik / Владимир Бегунов
Популярные профессии и рынок труда: на кого учатся жители Абхазии

"Они сдали все экзамены, но по истории получили двойки, так как они не смогли ответить на элементарные вопросы. Подобные знания можно получать не только в школе, но и в семье", - подчеркнул Батал Хагуш. Он добавил, что у выпускников сельских школ знания истории Абхазии выше, чем у городских.

Ситуация со знанием абхазского языка также вызывает обеспокоенность, отметил декан филологического факультета.

"Если говорить о столичных школах, то самые худшие показатели по знанию абхазского языка у сухумской школы №10", - сказал член приемной комиссии.

Новые специальности

В этом году в Абхазском государственном университете появились две новые специальности – "Теория перевода и межкультурная коммуникация" (филологический факультет), обучение в двух секторах – русском и абхазском, а также специальность "Ландшафтный дизайн" (отделение искусств).

Как сообщили в АГУ, новые направления оказались довольно востребованными среди абитуриентов, на "Теорию перевода и межкультурные коммуникации" поступило 17 человек, а на "Ландшафтный дизайн" было принято семь человек.

Декан филологического факультета АГУ Батал Хагуш пояснил, что по направлению "Теория перевода и межкультурная коммуникация" будут готовить специалистов, которые будут переводить с абхазского на русский и наоборот.

"У нас мало специалистов, которые могут переводить тексты с абхазского на русский и наоборот. Выпускники по этой специальности смогут работать в различных учреждениях делопроизводителями, вы знаете, что у нас идет процесс перехода делопроизводства на государственный язык", - заметил Хагуш.

По его словам, большая часть делопроизводства уже переведена на абхазский язык, и для того чтобы продолжить эту работу, нужны новые специалисты.

Экскурсия для студентов биолого-географического факультета отделения сервиса и туризма АГУ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Теория на практике: студенты АГУ изучают тонкости абхазского гостеприимства

"Переводчики с абхазского на русский и с русского на абхазский нужны будут всегда, так как у нас много министерств, ведомств, которым необходима работа переводчиков. Наша работа заключается в том, чтобы сделать так, чтобы все бланки документов, которые есть в республике, были переведены на абхазский язык, наших усилий для этого недостаточно, поэтому решили открыть новую специальность в университете", - пояснил он.

Количество поступивших в Абхазский государственный университет по программам бакалавриата составило 548 человек, из них 67 абитуриентов было зачислено в вуз по результатам олимпиады "Путь к вершинам".

"Цифра этого года представлена без учета лиц, получающих второе высшее образование и лиц, зачисляемых в порядке перевода, этот вопрос пока решается", - уточнили в приемной комиссии университета.

Поступление по программам магистратуры будет рассматриваться во второй половине сентября, сообщили в АГУ. В 2018 году в Абхазский государственный университет было зачислено 552 абитуриента с учетом перевода и второй специальности.

Читайте также:

Теги:
Абхазский государственный университет, АГУ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Красное и черное: лучшие наряды Венецианского кинофестиваля
Пятилетие минского протокола: что изменилось за это время в Донбассе
История выборов президента Абхазии
Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia