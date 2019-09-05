"Путь к вершинам" и теория перевода: АГУ готовится к новому учебному году

О том, как прошли вступительные экзамены в Абхазский государственный университет, какой уровень знаний показали абитуриенты, и об открытии новой кафедры в высшем учебном заведении республики, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Новый учебный год в Абхазском государственном университете начнется 16 сентября, до этого времени идет пересдача у студентов, окончивших прошлую сессию с "хвостами".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Первая олимпиада

В преддверии нового учебного года в Абхазском государственном университете впервые провели олимпиаду, рассказал в интервью Sputnik член приемной комиссии АГУ, декан филологического факультета, председатель Комитета по государственной языковой политике Батал Хагуш.

"Министерство образования и науки проводит школьные олимпиады, но в этом году было решено, что и в университете пройдет отбор студентов по результатам олимпиады. Она дала очень хорошие результаты, проводилась среди абитуриентов по тем специальностям, которые они заранее выбрали", - рассказал он.

Занявшие первые, вторые и третьи места в олимпиаде были зачислены в Абхазский государственный университет без вступительных экзаменов.

"Многие, кто получил на олимпиаде четверки и тройки, при поступлении в университет сдавали не все экзамены, а только часть. В этом году желающих обучаться по таким направлениям, как химия, биология, математика стало больше. Мы помогали абитуриентам поступать на эти специальности, так как их количество уступает тем, кто выбирает другие профессии", - заметил Хагуш.

При этом член приемной комиссии отметил, что среди абитуриентов встречались и слабо подготовленные, к примеру, по истории Абхазии.

"В этом я виню учителей, потому что они должны давать знания, я не говорю о том, что будущий студент должен в совершенстве знать всю историю Абхазии, начиная с древних времен, но хотя бы новейшую историю страны они знать должны. Если абитуриент не знает о событиях Отечественной войны народа Абхазии то, конечно, часть вины на нем, но в большей степени это упущение учителя", - сказал декан филологического факультета.

В этом году семеро абитуриентов получили неудовлетворительные оценки по истории Абхазии, подчеркнул Хагуш.

"Они сдали все экзамены, но по истории получили двойки, так как они не смогли ответить на элементарные вопросы. Подобные знания можно получать не только в школе, но и в семье", - подчеркнул Батал Хагуш. Он добавил, что у выпускников сельских школ знания истории Абхазии выше, чем у городских.

Ситуация со знанием абхазского языка также вызывает обеспокоенность, отметил декан филологического факультета.

"Если говорить о столичных школах, то самые худшие показатели по знанию абхазского языка у сухумской школы №10", - сказал член приемной комиссии.

Новые специальности

В этом году в Абхазском государственном университете появились две новые специальности – "Теория перевода и межкультурная коммуникация" (филологический факультет), обучение в двух секторах – русском и абхазском, а также специальность "Ландшафтный дизайн" (отделение искусств).

Как сообщили в АГУ, новые направления оказались довольно востребованными среди абитуриентов, на "Теорию перевода и межкультурные коммуникации" поступило 17 человек, а на "Ландшафтный дизайн" было принято семь человек.

Декан филологического факультета АГУ Батал Хагуш пояснил, что по направлению "Теория перевода и межкультурная коммуникация" будут готовить специалистов, которые будут переводить с абхазского на русский и наоборот.

"У нас мало специалистов, которые могут переводить тексты с абхазского на русский и наоборот. Выпускники по этой специальности смогут работать в различных учреждениях делопроизводителями, вы знаете, что у нас идет процесс перехода делопроизводства на государственный язык", - заметил Хагуш.

По его словам, большая часть делопроизводства уже переведена на абхазский язык, и для того чтобы продолжить эту работу, нужны новые специалисты.

"Переводчики с абхазского на русский и с русского на абхазский нужны будут всегда, так как у нас много министерств, ведомств, которым необходима работа переводчиков. Наша работа заключается в том, чтобы сделать так, чтобы все бланки документов, которые есть в республике, были переведены на абхазский язык, наших усилий для этого недостаточно, поэтому решили открыть новую специальность в университете", - пояснил он.

Количество поступивших в Абхазский государственный университет по программам бакалавриата составило 548 человек, из них 67 абитуриентов было зачислено в вуз по результатам олимпиады "Путь к вершинам".

"Цифра этого года представлена без учета лиц, получающих второе высшее образование и лиц, зачисляемых в порядке перевода, этот вопрос пока решается", - уточнили в приемной комиссии университета.

Поступление по программам магистратуры будет рассматриваться во второй половине сентября, сообщили в АГУ. В 2018 году в Абхазский государственный университет было зачислено 552 абитуриента с учетом перевода и второй специальности.

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