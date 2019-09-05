ЦИК Абхазии решил, как определит победителя второго тура выборов президента

Второй тур президентских выборов в Абхазии, в котором примут участие два кандидата - Рауль Хаджимба и Алхас Квициния, состоится в воскресенье, 8 сентября.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов, сказал в интервью Sputnik председатель Центризбиркома Тамаз Гогия.

Он отметил, что 19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала в обществе различные толкования. Кроме того, в ЦИК поступили обращения от представителей кандидатов, также связанные с разным пониманием статьи.

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Дело в том, что в законе четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре, а именно: можно ли считать победителем кандидата, набравшего просто большинство голосов, или же победитель должен набрать больше голосов, чем сумма бюллетеней за другого кандидата и "против всех". После консультаций с представителями избирательных штабов было решено - победитель определяется простым большинством голосов.

"Также пункт "против всех" может набрать простое большинство голосов, тогда выборы будут объявлены несостоявшимися. Ничего не складывается, не вычитается, то есть будет использован принцип простого большинства. Но в случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, независимо от того, сколько набрал пункт "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися", - сказал глава ЦИК.

Для того, чтобы решить проблему толкования закона, ЦИК обращался в Парламент, Конституционный и Верховные суды республики.

"Народное Собрание находится в отпуске, в ответном письме Парламента была ссылка на 15 статью Закона о выборах депутатов, согласно которой ЦИК дает инструкции по вопросам применения этого закона", - сказал Гогия.

Глава ЦИК объяснил, что хотя Центризбирком знал о своих полномочиях при принятии решений, но все-таки решил обратиться за подтверждением в Верховный и Конституционный суды.

При этом Гогия подчеркнул, что право на обжалование решения Центральной избирательной комиссии остается.

Согласно 19 статье, во втором туре выборов президента победителем считается тот, кто получил наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов поданных за кандидата больше числа поданных против него. При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Согласно итогам первого тура выборов, во второй тур прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей.

Явка составила 65,18%.

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