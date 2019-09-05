Найти героя: у абхазских школьников появился шанс поехать в "Артек"

Дети из Абхазии могут принять участие в Международном конкурсе "Наши герои", финал которого пройдет в Крыму.

Первого сентября стартовал отборочный этап Международного конкурса "Наши герои". По его условиям, школьники 7-10 классов из стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии должны найти среди своих соотечественников героев, сыгравших важную роль, как в судьбе своей страны, так и России. Конкурс организован агентством Россотрудничество и движением "Сделаем вместе!". Финал пройдет в Крыму в лагере "Артек".

Sputnik, Алексей Стефанов

У абхазских старшеклассников появился шанс не только прославить свою республику, но и защитить творческую работу в знаменитом детском лагере "Артек".

"Мне кажется, такой конкурс очень важен, поскольку это один из элементов патриотического воспитания. В традициях нашего народа уважение к людям старшего поколения и соответственно к ветеранам войны, что важно в преддверии такой даты, как юбилей Победы. Но проект не только о ветеранах, он и о людях, которые совершили значимые поступки для своей страны в наше время", - сообщила корреспонденту Sputnik Абхазия член национального жюри (штаба), главный специалист отдела контроля качества образования Министерства образования и науки Республики Абхазия Нонна Квициния.

Героями проекта могут быть современники, заметила член жюри, главное, чтобы это были люди, которыми стоит гордиться и с кого нужно брать пример.

Данный конкурс – своего рода дополнительная форма образования, полагает руководитель регионального жюри, глава представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

"Школьники при помощи консультаций с педагогами будут самостоятельно собирать, обрабатывать материал, проводить исследовательскую работу и по ее итогам представят творческий продукт. Это может быть презентация, видеофильм, выставка, литературная композиция – начиная от песни и заканчивая стихотворением собственного сочинения - инсталляция, картина, коллаж, слайд-шоу, даже уличное представление", - уточнил Чеха.

Главное - сформировать продукт и через свою школу зарегистрировать его на сайте. А дальше члены жюри выберут лучшие работы, и победители регионального этапа в начале ноября отправятся в детский лагерь "Артек", где будут защищать свои работы уже среди победителей таких же региональных этапов из других стран.

"Будем добиваться того, чтобы как можно больше наших школьников поехало в "Артек" и представило там республику", - пообещал Вадим Чеха.

В данный момент к участию в конкурсе подключились шесть стран. Помимо Абхазии, это Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Молдова. В ближайшее время список стран пополнится.

Подробную информацию о Международном конкурсе "Наши герои" можно найти на официальном сайте конкурса: doit-together.ru

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