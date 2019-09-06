Наблюдатели от Южной Осетии приедут на выборы президента Абхазии

За первым туром выборов президента республики наблюдали более 60 международных наблюдателей, они сошлись во мнении, что избирательный процесс проходил прозрачно, существенных нарушений выявлено не было.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Делегация из Южной Осетии будет наблюдать за выборами в Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия член делегации международных наблюдателей, первый замглавы администрации президента Южной Осетии Алан Джуссоев.

"Во время проведения первого тура мы побывали на шести избирательных участках, все прошло в рамках права, мне очень понравилась работа участковых комиссий. Мы побывали на закрытии одного из участков и были при подсчете голосов. Во втором туре ожидаем увидеть такую же организованность и прозрачность. И будем приветствовать любой выбор абхазского народа", - рассказал Алан Джуссоев.

Помимо Джуссоева, на выборы в Абхазию приедет первый вице-спикер парламента республики Петр Гассиев.

Делегация наблюдателей из Южной Осетии прибудет в Абхазию утром 7 сентября.

Ранее стало известно, что наблюдать за выборами президента Абхазии будет делегация Совета Федерации России.

Первый тур выборов состоялся 25 августа, в нем участвовали девять кандидатов в президенты. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

Все детали о ходе президентских выборов в Абхазии можно узнать здесь>>

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