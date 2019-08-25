Не признали: наблюдателей из Европы попросили предъявить паспорт в Абхазии

Наблюдатели из Германии и Австрии посетили десять избирательных участков в Ткуарчалском и Очамчырском районах в день выборов президента Абхазии в воскресенье 25 августа.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадри Есиава. Наблюдателей из Германии и Австрии попросили показать паспорт на одном из избирательных участков в Абхазии, рассказал журналистам депутат Бундестага Германии Стефан Койтер.

"На одном из избирательных участков в небольшой деревне нас попросили предъявить паспорта, так как на аккредитации нет фотографии. Они хотели удостовериться, что это действительно мы. Нам это понравилось, так как человек ответственно подходит к работе", - рассказал Койтер.

Более 60 наблюдателей из России, Южной Осетии, Германии, Китая, Приднестровья прибыли в Абхазию на выборы главы государства.

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 25 августа. Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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