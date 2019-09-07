Подземный мир Отапа: путешествие в пещеру Абраскила

Пещера Абраскила была открыта еще в XIX веке жителем села Отап Мажой Адлейба.

Пещера Абраскила расположена в селе Отап Очамчырского района Абхазии. Отсюда и второе название – Отапская пещера. Это малоизученная карстовая пещера галерейного типа. На сводах пещеры можно увидеть множество сталактитов, а в галереях – сталагмиты и сталагнаты.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Владения Абраскила

- Поберегитесь! - с этих слов начинается путешествие по узким и скользким коридорам пещеры Абраскила.

Экскурсовод Виталий Кутелия – бывший ткуарчалский шахтер. Он уже около 25 лет работает в Отапской пещере.

© Sputnik Экскурсовод Виталий Кутелия

Перед входом в пещеру Виталий первым делом раздает туристам резиновые сапоги. Без них не обойтись. Внутри протекает небольшая река Ачкитызго (Выносящая конский навоз – прим.). Название реки и самой пещеры - отсылка к старому абхазскому мифу о богоборце Абраскиле и его крылатом коне Араше. Уровень воды в пещере достигает 20 сантиметров.

Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века местным жителем Мажей Адлейба. Предание гласит, мужчина случайно набрел на "подземелье", когда искал свою потерявшуюся корову.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пещера была открыта в середине XIX века

Спелеологи изучили только два с половиной километра пещеры, до конца она еще не изучена. Для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям приходится проходить по узким, слабо освещенным тоннелям.

Температура воздуха здесь даже летом достигает 14˚С. Поэтому лучше с собой брать верхнюю одежду.

"В главной роли нашего живого фильма – Абраскил, его возлюбленная Гунда и ведьма Шали", - рассказывает экскурсовод.

Истории о легендарных героях, которые Виталий рассказывает экскурсионным группам на протяжении всего маршрута, он сочинил сам. За основу он взял сюжет об Абраскиле. В итоге у него получилась забавная история про любовь и авантюры героя абхазского эпоса Абраскила.

Заколдованный ежик и волшебная вуаль

Пещера состоит из четырех небольших залов: Шали, Гунда, концертный зал и зал Абраскила. Все они соединены маленькими деревянными мостиками.

"Абраскила любили две девушки. Одну из них звали Гунда, другую – Шали. Он выбрал Гунду. Тогда Шали разозлилась и стала мстить. Заколдовала всех зверей, живших в то время в пещере", – продолжает рассказ Виталий Кутелия.

Туристы слушают, навострив уши. Свой рассказ Виталий подкрепляет наглядными "фактами". Первое заколдованное животное – медвежонок, успевший спрятать голову в берлогу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Для экскурсий отведено 800 метров

В зале "Шали" Виталий обращает внимание на камин, где "ведьма обычно делает свое волшебное зелье, русалку и заколдованного крокодила".

Второй зал принадлежит возлюбленной Абраскила, Гунде. По легенде, сочиненной проводником, Абраскил подарил ей этот зал, потому как здесь много красивых сталактитов. Здесь люди, наделенные хорошей фантазией, могут увидеть женскую вуаль. Виталий Кутелия заверяет, если незамужняя девушка встанет под вуаль, то вскоре она выйдет замуж. Мы, конечно, не упустили такой шанс.

Третий зал "Концертный". Он был назван так благодаря хорошей акустике.

"Здесь Гунда пела и танцевала для Абраскила, который, сидя в кресле, смотрел на свою возлюбленную. Здесь вы можете даже кричать. Ахахаи, амарджа", – громко выкрикивает проводник. Но его примеру никто не пожелал последовать.

Четвертый зал – зал Абраскила. Самый большой и красивый зал в пещере. Здесь перед посетителями предстает десятиметровый сталагмит, к которому согласно легенде был прикован Абраскил.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зал Абраскила

У самого выхода встречает "заколдованный ежик", который лапкой машет на прощанье. На этом путешествие по миру Абраскила завершается.

Есть что показать



У выхода из пещеры встречает директор туристического объекта Астамур Адлейба. Вместе с ним проходим в ресторан - апацху, расположенную неподалеку.

По словам Адлейба, мир Абраскила открылся для жителей и гостей республики в 1995 году. Но в тот год пещеру посетили всего пять человек. Немного туристов было и в последующие годы.

Ситуация изменилась после того, как второй президент Абхазии Сергей Багапш обратил внимание на Отапскую пещеру. Он лично приехал в село. Вскоре во "владениях Абраскила" появилось электричество, а в селе новый асфальт. С появлением хорошей дороги желающих посетить пещеру стало во много раз больше.

© Sputnik Рынок у входа в пещеру

"В августе посетителей больше всего. Бывает в день до 120 человек, а бывает и вовсе никого нет. Раз на раз не приходится", – рассказал директор.

Благодаря пещере многие сельчане получили рабочие места. В ней работают четверо проводников-экскурсоводов. Перед пещерой открыли апацху, небольшой рынок, где местные жители продают мед, вино, аджинджух, фрукты, овощи, сувениры. Здесь подрабатывают даже дети, которые приезжают на лошадях и устраивают для туристов конные прогулки.

В планах у Астамура Адлейба сделать Отап популярным местом для этнотуризма. Развалины башен в селе, относящиеся к Великой Абхазской стене, тоже могут заинтересовать отдыхающих.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пещера Абрскила

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