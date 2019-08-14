Подземелье абхазского Прометея: как выглядит Отапская пещера

Отапская пещера интересна не только из-за легенды, связанной с ней. Многих привлекает ее первозданная красота.

Пещера Абраскила расположена в селе Отап Очамчырского района. Отсюда и второе название – Отапская пещера. Это - малоизученная карстовая пещера галерейного типа. На сводах пещеры можно увидеть множество сталактитов, а в галереях – сталагмиты и сталагнаты. В пещере есть даже сталагмит высотой 10 метров. Считается, что именно к нему за непоклонение богам был прикован герой абхазских легенд Абраскил.

В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский звучит как "Выносящая конский навоз".

Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только два с половиной километра. Для экскурсий отведено 800 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям приходится проходить по узким, слабо освещенным тоннелям и к тому же по реке. У входа по этой причине посетителям выдают резиновые сапоги. Температура воды и зимой и летом составляет 14˚С.

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