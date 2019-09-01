Место под солнцем: примеряем абхазский "бархат"

О том, почему осень – удачное время для отдыха в Абхазии, рассуждает колумнист Sputnik Руслана Гергедава.

Обычно все стремятся попасть на отдых в Абхазию летом и лучше в августе. На пляжах в это время негде яблоку упасть. Но у этого бума есть и обратная сторона: вместе с температурой морской воды ощутимо подскакивают и цены.

Бытует мнение, что с концом августа упущено и время на отдых, надо ждать следующий летний сезон. Не надо ничего ждать. Именно ранняя осень в Абхазии хранит летнее тепло, но здесь уже не так душно, цены перестают "кусаться". Это и есть во всех смыслах настоящий бархатный сезон.

Море комфортно для купания вплоть до октября, пляжи не многолюдны, цены на экскурсионные туры ниже.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лебединое озеро в Новом Афоне

Отправившись в страну души в сентябре, вы сможете попасть на празднование памятных дат, приуроченных Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, который ежегодно празднуется 30 сентября. По всей республике проходят концерты и театральные постановки, ярмарки с фирменной абхазской продукцией.

© Sputnik / Томас Тхайцук 30 сентября – День Победы и Независимости

Можно не только вольготно валяться на пляже, но и без суеты и не толкаясь в толпе посетить древние достопримечательности Абхазии. Съездить на Рицу, подняться на Апсарскую гору, прикоснуться к стенам легендарной Анакопиийской крепости и древнейших храмов. Спуститься, без простаивания в длинной очереди, в Новоафонскую пещеру. Осенью зеленые горы Абхазии словно окутываются золотой бахромой.

CC0 Дегустация вина

А еще настоятельно рекомендую вам принять участие в дегустации молодого абхазского вина. Только осенью гостеприимный хозяин сможет вас угостить свежим напитком прямо из бочки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Осень в Абхазии

Возьмите отпуск осенью и отправляйтесь на отдых в Абхазию, когда бархатный сезон вступает в свои права. Конечно, любое время года по своему интересно для путешествия. Самое главное отдохнуть от повседневной рабочей рутины, сменить обыденную обстановку и оторваться от всех дел.

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