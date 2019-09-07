Совсем не грибной: первый осенний ливень обрушился на Абхазию

В выходные дни на всей территории Абхазии ожидаются ливни, но, по заверению синоптиков, отклонений от сезонных норм по осадкам не будет.

Sputnik

О том, что осень в Абхазии окончательно вступила в свои права, красноречиво напоминает погода в республике. Жителям курортной Пицунды в субботу 7 сентября не стоило планировать поход на пляж. Несмотря на то, что в пятницу было солнечно и до 28°С тепла выходные в этой части страны начались с ливней.

Очевидцам удалось заснять на видео потоки воды на улицах и тротуарах Пицунды. туристам пришлось укрываться от дождя в кафе. Некоторые прятались под навесами магазинов.

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Сотрудница одного из гагрских отелей Тереза рассказала, что дождь шел около получаса и, кажется, не успел никого существенно напугать. Отдых не испорчен.

Ущерба от стихии тоже не было. Это подтвердили в гагрском подразделении МЧС республики.

"Ливень уже прошел и никто с жалобами к нам не обращался. Никого не затопило, не унесло, и деревья не упали. Я уже доложил в центр МЧС в Сухум о том, что у нас все нормально", - сообщили в дежурной части.

Синоптики прогнозируют, что дожди ожидаются в выходные на всей территории Абхазии.

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"С запада на восток движется грозовой, холодный атмосферный фронт. Это вызовет кратковременное усиление ветра от 10 до 15 метров в секунду. Местами пройдут ливни, в некоторых частях страны сильные", - сказала наблюдатель-синоптик отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Диана Трапш.

При этом абхазский синоптик подчеркнула, что отклонений от сезонных норм по осадкам или же опасных природных явлений не ожидается.

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