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Совсем не грибной: первый осенний ливень обрушился на Абхазию

© Sputnik
В Абхазии
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В выходные дни на всей территории Абхазии ожидаются ливни, но, по заверению синоптиков, отклонений от сезонных норм по осадкам не будет.

Sputnik

О том, что осень в Абхазии окончательно вступила в свои права, красноречиво напоминает погода в республике. Жителям курортной Пицунды в субботу 7 сентября не стоило планировать поход на пляж. Несмотря на то, что в пятницу было солнечно и до 28°С тепла выходные в этой части страны начались с ливней.

Очевидцам удалось заснять на видео потоки воды на улицах и тротуарах Пицунды. туристам пришлось укрываться от дождя в кафе. Некоторые прятались под навесами магазинов.

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© Sputnik
Дождь в Пицунде

Сотрудница одного из гагрских отелей Тереза рассказала, что дождь шел около получаса и, кажется, не успел никого существенно напугать. Отдых не испорчен.

Ущерба от стихии тоже не было. Это подтвердили в гагрском подразделении МЧС республики.

"Ливень уже прошел и никто с жалобами к нам не обращался. Никого не затопило, не унесло, и деревья не упали. Я уже доложил в центр МЧС в Сухум о том, что у нас все нормально", - сообщили в дежурной части.

Синоптики прогнозируют, что дожди ожидаются в выходные на всей территории Абхазии.

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Дождь в Сухуме

"С запада на восток движется грозовой, холодный атмосферный фронт. Это вызовет кратковременное усиление ветра от 10 до 15 метров в секунду. Местами пройдут ливни, в некоторых частях страны сильные", - сказала наблюдатель-синоптик отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Диана Трапш.

При этом абхазский синоптик подчеркнула, что отклонений от сезонных норм по осадкам или же опасных природных явлений не ожидается.

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