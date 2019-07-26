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Рафтинг по-сочински: мужчина сплавился по улице на матрасе после ливня

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© Видео vk/Это Сочи, Детка! [Типичный Сочи]

Молодой человек устроил сплав на надувном матрасе по улице в Сочи, где накануне прошел мощный ливень, видео заплыва размещено в Instagram.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, его продлили до 29 июля.

В четверг в Центральном районе Сочи в результате сильного ливня обрушился участок трассы Джубга - Сочи. По данным дорожных служб, были подтоплены ряд трасс, а также три подземных перехода.

Непогода бушует в Сочи с конца июня.Сильные ливни стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия".

14 июля в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.

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Теги:
ливень, наводнение, Сочи


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