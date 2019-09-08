Закрылись участки на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. В Абхазии закрылись участки на выборах президента. Голосование проходило с 8:00 до 20:00.

По данным ЦИК, явка на 18:00 составила 50,99% избирателей. Это значит, что по явке пройден необходимый порог в 25% избирателей. Однако выборы все еще могут быть признаны несостоявшимися, если большинство голосов соберет графа "против всех кандидатов".

Следите за ходом выборов президента Абхазии в текстовой трансляции Sputnik Абхазия>>

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов, и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% голосов избирателей.

Явка в первом туре составила 65,18%.

Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Читайте также: