Очередь в будущее: ход голосования в Москве на выборах президента Абхазии

Второй тур президентских выборов проводится в Абхазии впервые в новейшей истории. Всего в республике открыто 152 избирательных участка и два работают за ее пределами – в Черкесске и в Москве.

МОСКВА, 8 сен – Sputnik, Анжелика Бения. На избирательном участке №4 центрального избирательного округа №6 в Москве к 15:00 проголосовало более 600 избирателей, сообщил председатель участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия.

"Мы должны были получить 2000 бюллетеней из Абхазии, получили 2004. Члены комиссии были на месте с 6:00. До 8:00 были проведены все необходимые процедуры: были пересчитаны бюллетени, составлены акты, провели жеребьевку, выбрали двух членов комиссии, которые будут подписывать бюллетени. Пересчитав бюллетени, подписав нужные документы, ровно в 8:00 мы открыли участок", – добавил Беслан Кобахия.

На московском участке явка избирателей, по его словам, выше, чем в первом туре, который проходил 25 августа. Тогда в Москве проголосовали 498 избирателей.

"Надеемся, все пройдет спокойно. Никаких замечаний у наших наблюдателей нет. Явка уже выше, чем в первом туре. Возникают даже очереди для получения бюллетеня. Надеемся, активность будет лучше. В первом туре мы ожидали выше явку, но он был проведен в конце августа, когда многие в отпуске, в Абхазии. Летом люди отдыхают", – отметил Беслан Кобахия.

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Количество голосующих в Москве, считают в комиссии, увеличилось в основном за счет молодых людей, которые во время первого тура были на каникулах в Абхазии.

Студент Российского университета дружбы народов Адгур Джинджолия впервые голосует на президентских выборах. Он уверен, что молодежь должна проявлять политическую позицию особенно активно.

"Я пришел не один. Я и мои друзья из разных университетов считаем, что ходить на выборы нужно всем, особенно молодому поколению. Это дает чувство некоего удовлетворения. Просто пришел, поставил галочку. Можно выразить свою позицию даже испортив бюллетень, но прийти на выборы важно. И потом, как предъявить претензию власти, если ты не участвовал в ее распределении", – сказал Адгур Джинджолия.

Выборы главы государства – ответственный шаг для каждого гражданина, считает хирург Леонид Гулиа.

© Sputnik / Анжелика Бения Московский участок. Выборы президента Абхазии, второй тур

"Хочется, чтобы у абхазского населения была возможность получать высокотехнологичную помощь, не выезжая из страны. Чтобы доступная для всех граждан медицина была на высоком уровне. Абхазия должна развиваться, и мы должны активно участвовать в этом процессе. Мы должны осознавать необходимость участия в судьбе своей страны, должны участвовать в развитии нашего общества, и именно поэтому необходимо сделать свой выбор. Каждый должен сказать свое слово", – отметил Леонид Гулиа.

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Избирательный участок в Москве был открыт впервые в 2009 году.

Чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Абхазии в Москве гражданам республики обязательно надо иметь действительный внутренний паспорт гражданина Абхазии нового образца.

Первый тур выборов в Абхазии состоялся 25 августа. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиции Алхас Квициниа.

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