14:12 09 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.57
  • EUR72.33
Поиск
LIVE:

Гогия: итоги выборов могут быть обжалованы в Верховном суде

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (49)
136 0 0

По предварительным данным, во втором туре выборов президента Абхазии победил Рауль Хаджимба, набравший 47,38%. Его оппонент Алхас Квициниа получил 46,19% голосов.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия, Асмат Цвижба. Обращение кандидатов о назначении повторных выборов не имеет юридической силы, заявил Тамаз Гогия. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Второй тур выборов президента Абхазии: текстовая трансляция

Председатель ЦИК также отметил, что в случае, если кто-то не согласен с решением председателя ЦИК, то он может в установленном порядке обратиться в судебные органы.

Окончательные итоги выборов президента Абхазии ЦИК озвучит в течение трех дней.

Согласно данным Центризбиркома, избранным президентом по итогам второго тура считается Рауль Хаджимба. Хаджимба набрал 47,38% голосов. Алхас Квициниа – 46,19% голосов. Против всех - 3154 голоса.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Читайте также:

Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (49)
Теги:
выборы президента Абхазии, Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Свадьба, дети и спецрота: как выбирали президента в Абхазии
Квициниа призвал своих сторонников к спокойствию
История выборов президента Абхазии
Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia