Гогия: итоги выборов могут быть обжалованы в Верховном суде

По предварительным данным, во втором туре выборов президента Абхазии победил Рауль Хаджимба, набравший 47,38%. Его оппонент Алхас Квициниа получил 46,19% голосов.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия, Асмат Цвижба. Обращение кандидатов о назначении повторных выборов не имеет юридической силы, заявил Тамаз Гогия.

Председатель ЦИК также отметил, что в случае, если кто-то не согласен с решением председателя ЦИК, то он может в установленном порядке обратиться в судебные органы.

Окончательные итоги выборов президента Абхазии ЦИК озвучит в течение трех дней.

Согласно данным Центризбиркома, избранным президентом по итогам второго тура считается Рауль Хаджимба. Хаджимба набрал 47,38% голосов. Алхас Квициниа – 46,19% голосов. Против всех - 3154 голоса.

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