Хаджимба заявил о победе, Квициния оспорит итоги: что известно о выборах на данный момент

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Между тем его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признал результаты и намерен их оспорить суде.
Глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия отметил что, второй тур выборов прошел без нарушений, а явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Глава ЦИКа также проинформировал о том, что 3154 человек проголосовали против всех.
Утром 9 сентября в республике, по данным МВД, спокойная обстановка.
Данные штабов кандидатов
После окончания голосования предвыборные штабы кандидатов вели собственный подсчет голосов: данные поступали им от наблюдателей, которые присутствовали на всех 154 участках. Как заявил Хаджимба, народ признал его лидерство на выборах, а его сторонники начали праздновать победу.
Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния в свою очередь заявил, что будет оспаривать результаты выборов в суде. Штаб Квицинии заявил, что проводит консультации со специалистами, попросив сторонников разойтись по домам до утра.
Председатель ЦИК Тамаз Гогия отметил, что ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде.
"Это их право. Любое решение не только Центральной избирательной комиссии может быть оспорено, обжаловано. Это понятное явление", - подчеркнул Гогия.
Он также добавил, что по закону Абхазии любые действия и бездействия Центризбиркома могут быть обжалованы в суде.
Мнение наблюдателей
Второй тур голосования на выборах президента Абхазии прошел спокойно и в доброжелательной обстановке, заявил на радио Sputnik наблюдатель от международного комитета Совета Федерации России Алексей Кондратьев.
"Происходят действительно демократические, открытые выборы, в рамках международного, давным-давно выстроенного избирательного процесса. И это очень здорово", – подчеркнул Кондратьев.
Наблюдатели из Африканской республики Гана присутствовали на выборах президента Абхазии еще в 2014 году. В этом году они также решили выступить в качестве наблюдателей.
По словам Чеснакова, у представителей штабов, с которыми наблюдателям довелось пообщаться, также не было серьезных замечаний, которые могут повлиять на ход голосования.
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