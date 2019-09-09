Хаджимба заявил о победе, Квициния оспорит итоги: что известно о выборах на данный момент

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Между тем его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признал результаты и намерен их оспорить суде.

Глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия отметил что, второй тур выборов прошел без нарушений, а явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Глава ЦИКа также проинформировал о том, что 3154 человек проголосовали против всех.

Утром 9 сентября в республике, по данным МВД, спокойная обстановка.

Данные штабов кандидатов

После окончания голосования предвыборные штабы кандидатов вели собственный подсчет голосов: данные поступали им от наблюдателей, которые присутствовали на всех 154 участках. Как заявил Хаджимба, народ признал его лидерство на выборах, а его сторонники начали праздновать победу.

Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния в свою очередь заявил, что будет оспаривать результаты выборов в суде. Штаб Квицинии заявил, что проводит консультации со специалистами, попросив сторонников разойтись по домам до утра.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия отметил, что ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде.

"Это их право. Любое решение не только Центральной избирательной комиссии может быть оспорено, обжаловано. Это понятное явление", - подчеркнул Гогия.

Он также добавил, что по закону Абхазии любые действия и бездействия Центризбиркома могут быть обжалованы в суде.

Мнение наблюдателей

Второй тур голосования на выборах президента Абхазии прошел спокойно и в доброжелательной обстановке, заявил на радио Sputnik наблюдатель от международного комитета Совета Федерации России Алексей Кондратьев.

"Происходят действительно демократические, открытые выборы, в рамках международного, давным-давно выстроенного избирательного процесса. И это очень здорово", – подчеркнул Кондратьев.

Выборы президента Абхазии можно оценить на пятерку, рассказал на радио Sputnik международный наблюдатель из Республики Гана, представитель ганского фонда по социальному развитию Сергей Чеснаков.

Наблюдатели из Африканской республики Гана присутствовали на выборах президента Абхазии еще в 2014 году. В этом году они также решили выступить в качестве наблюдателей.

По словам Чеснакова, у представителей штабов, с которыми наблюдателям довелось пообщаться, также не было серьезных замечаний, которые могут повлиять на ход голосования.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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