Бибилов поздравил Хаджимба с победой на выборах президента Абхазии

Телефонный разговор президентов Абхазии и Южной Осетии состоялся в понедельник 9 сентября.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Анатолий Бибилов в телефонном разговоре поздравил Рауля Хаджимба с победой во втором туре выборов президента Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора югоосетинский лидер выразил уверенность в том, что победа Рауля Хаджимба позитивно отразится на развитии Абхазии.

"При Вашей любви к своей Родине, ответственности и работоспособности, уверен, что братская Абхазия будет динамично развиваться, добьется еще большего успеха", - сказал Анатолий Бибилов.

В завершении беседы Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов договорились укреплять и развивать двусторонние отношения.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия 9 сентября подвел предварительные итоги, согласно которым Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии.

По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,38% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,19% голосов. Квициниа не признал результаты выборов и намерен оспаривать их в суде.

Окончательные итоги выборов президента Абхазии ЦИК озвучит в течение трех дней.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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