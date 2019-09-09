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Европа позавидует: спикер Парламента Абхазии оценил второй тур президентских выборов

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (214)
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Глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия ранее отметил, что второй тур выборов прошел без нарушений, а явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%).

СУХУМ, 9 сен- Sputnik, Асмат Цвижба. Общая оценка второго тура президентских выборов положительная, сказал Sputnik спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия.

"Иностранные наблюдатели положительно говорят о прошедших выборах и отмечают, что Европа может позавидовать Абхазии в проведении подобных мероприятий", - сказал он. 

Кроме того, спикер Парламента отметил, что не может озвучить итоги второго тура президентских выборов Абхазии, так как этим правом наделена Центральная избирательная комиссия Абхазии.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендовали действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Второй тур выборов президента Абхазии: текстовая трансляция

По предварительным данным ЦИК Абхазии, за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%

Всего на выборах президента Абхазии проголосовало 83 тысячи 883человека, что составляет 65, 98% от общего списка избирателей.

Официальные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК объявят в понедельник 9 сентября.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба шел кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициниа - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (214)
Теги:
Валерий Кварчия, Алхас Квициниа, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


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