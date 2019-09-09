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Гиви Габния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юрист Габния о намерении кандидата в президенты оспорить результаты выборов: имеет право

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (212)
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Заместитель главы Администрации президента Абхазии, юрист Гиви Габния в эфире радио Sputnik рассказал о праве кандидата в президенты республики оспорить результаты голосования.

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Между тем его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признал результаты и намерен их оспорить суде.

"У кандидата есть такое право. В нашем законодательстве прямо написано, что по итогам голосования, по итогам подсчетов голосов спорить может только кандидат, он может оспорить результаты в Верховном суде. Скорее всего об этом идет речь", - сказал Габния.

В соответствии с законодательством, в течение трех дней после выборов должны быть опубликованы официальные результаты голосования, после чего кандидат имеет право обратиться в Верховный суд, который в соответствии с законодательством будет рассматривать обращение кандидата в течение 10 дней. Эти процедуры быстрые, закон специально все это подразумевает, отметил юрист.

ЦИК Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй тур выборов президента Абхазии: текстовая трансляция

"Если сравнивать прошлые выборы, то можно сказать, что по эмоциям повторное голосование прошло более взвешено, уравновешенно, не было негативных эмоций. Люди приходили без давления со стороны, без нарушений. У нас уже есть какой то опыт и, наверное, мы все уже уяснили, что нужно все проводить в спокойной обстановке. Это огромный плюс для развития нашей политической системы, для взаимоотношений между гражданином и государством, гражданином и обществом. Скорее всего, это опыт подсказывает, что так надо проводить все политические процессы – в рамках закона, без особой нагрузки. Тогда у нас результаты будут налицо", - подчеркнул Гиви Габния.

Глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия, второй тур выборов прошел без нарушений, а явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Глава ЦИКа также проинформировал о том, что 3154 человек проголосовали против всех.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (212)
Теги:
Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа, выборы президента Абхазии


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