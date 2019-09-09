Юрист Габния о намерении кандидата в президенты оспорить результаты выборов: имеет право

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Между тем его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признал результаты и намерен их оспорить суде.

"У кандидата есть такое право. В нашем законодательстве прямо написано, что по итогам голосования, по итогам подсчетов голосов спорить может только кандидат, он может оспорить результаты в Верховном суде. Скорее всего об этом идет речь", - сказал Габния.

В соответствии с законодательством, в течение трех дней после выборов должны быть опубликованы официальные результаты голосования, после чего кандидат имеет право обратиться в Верховный суд, который в соответствии с законодательством будет рассматривать обращение кандидата в течение 10 дней. Эти процедуры быстрые, закон специально все это подразумевает, отметил юрист.

"Если сравнивать прошлые выборы, то можно сказать, что по эмоциям повторное голосование прошло более взвешено, уравновешенно, не было негативных эмоций. Люди приходили без давления со стороны, без нарушений. У нас уже есть какой то опыт и, наверное, мы все уже уяснили, что нужно все проводить в спокойной обстановке. Это огромный плюс для развития нашей политической системы, для взаимоотношений между гражданином и государством, гражданином и обществом. Скорее всего, это опыт подсказывает, что так надо проводить все политические процессы – в рамках закона, без особой нагрузки. Тогда у нас результаты будут налицо", - подчеркнул Гиви Габния.

Глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия, второй тур выборов прошел без нарушений, а явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Глава ЦИКа также проинформировал о том, что 3154 человек проголосовали против всех.

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