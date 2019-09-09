Второй раунд позади: что известно о выборах президента Абхазии

По итогам выборов, Рауль Хаджимба стал президентом Абхазии, набрав большинство голосов во втором туре.

По итогам первого тура голосования на выборах президента Абхазии, во второй тур прошли действующий глава государства Рауль Хаджимба и кандидат от оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа. Окончательные итоги Центризбирком огласит в течение трех дней.

Sputnik, Сария Кварацхелия

Неоднозначная трактовка

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

Согласно 19 статье закона "О выборах президента Республики Абхазия", во втором туре выборов президента победителем считается тот, кто получит наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа поданных против него. При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Но помимо двух кандидатов – Алхаса Квициниа и Рауля Хаджимба – в бюллетене есть еще один пункт – "против всех". При этом закон не давал четкой трактовки того, как следует определять победителя во втором туре – побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов или же кандидат, набравший больше голосов, чем сумма бюллетеней за другого кандидата и "против всех".

От представителей кандидатов в президенты в ЦИК поступили обращения, связанные с неоднозначной интерпретацией статьи. После консультаций с представителями избирательных штабов Центризбирком решил, что победитель будет определен простым большинством голосов.

"Также пункт "против всех" может набрать простое большинство голосов, тогда выборы будут объявлены несостоявшимися. Ничего не складывается, не вычитается, то есть будет использован принцип простого большинства. Но в случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, независимо от того, сколько набрал пункт "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися", - заявил Sputnik председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Мнение выбывших из игры

В первом туре Хаджимба набрал 24,83% голосов, его оппонент Квициниа - 22,91%.

Все кандидаты в президенты, выбывшие еще в первом туре голосования – Астамур Тарба, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия, Алмас Джапуа, Артур Анкваб, Шамиль Адзынба – практически сразу же озвучили свою позицию по отношению к лидерам первого этапа выборной гонки. Не была понятна только позиция штаба Олега Аршба, который шел в команде с экс-президентом Александром Анкваб и который занял третье место в первом туре голосования, набрав 22,56% голосов.

Практически все две недели до второго тура голосования в обществе задавались вопросом, кого поддержит штаб Олега Аршба.

5 сентября, после нескольких встреч представителей двух штабов, стороны заявили о том, что достигли соглашения.

"Мы единым фронтом будем работать на победу Алхаса Квициниа во втором туре выборов", - сказал глава предвыборного штаба Олега Аршба Леонид Лакербая.

Сотрудничество с командой Квициниа во втором туре выборов президента Абхазии подтвердил и экс-президент страны Александр Анкваб.

Дебаты

6 сентября в эфире Абхазского телевидения прошли дебаты Хаджимба и Квициниа. Кандидаты в президенты обсудили вопросы экономики, ситуации с криминалом в республике.

Оппоненты также затронули тему митингов, которые проходили в стране, в частности митинг у здания МВД республики в июле 2016 года, после которого был отстранен министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Несмотря на противоречия во многих вопросах, Хаджимба и Квициния сошлись во мнении, что необходимо извлекать уроки из прошлого и решать все проблемы за столом переговоров.

"Компромиссы были и должны быть дальше, без этого мы будем только сталкиваться лбами, нужно говорить в кабинетах. Выходить на улицы, создавать толкотню, что может привести к непредсказуемым процессам, это не самое лучшее", - сказал Рауль Хаджимба.

В конце эфира кандидаты в президенты Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа подчеркнули, что если президентские выборы пройдут в честной борьбе, то проигравший поздравит победителя.

Начало конца

Второй тур голосования начался 8 сентября в 8:00. На территории Абхазии открылись 152 избирательных участка в 35 избирательных округах, а также два участка в Москве и Черкесске.

За порядком на выборах президента страны следили 700 сотрудников МВД Абхазии. Все избирательные участки на территории республики были взяты под круглосуточную охрану.

Под особым контролем находилось здание Центральной избирательной комиссии, проезд к которому с 8:00 был перекрыт.

"На этом отрезке дороги находится здание Центризбиркома. Выставлены ограждения, личный состав МВД Абхазии охраняет данный участок для обеспечения порядка. Это стандартная практика, на прошлых выборах было так же. Все держим под контролем", – прокомментировал Рауль Хагба, командир спецроты, осуществлявшей охрану здания ЦИК.

По сообщению министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, в республике в течение дня никаких правонарушений не было зафиксировано.

Выборы завершились в 20:00. Явка составила 65,98 % - 83 884 человека от общего списка избирателей.

Подсчет голосов

После того как все участки были закрыты, ЦИК приступил к подсчету голосов.

Несмотря на то, что официальные итоги президентских выборов стали известны лишь к полудню 9 сентября, ночью 8 сентября штаб действующего президента республики Рауля Хаджимба сообщил о своем лидерстве во втором туре выборов. Его слова к утру 9 сентября подтвердил и председатель Центризбиркома Тамаз Гогия.

"Я шел к этому не для того, чтобы победить кого-то, а чтобы страна сохранилась, мы должны быть вместе и с теми, кто в другом лагере", - заявил Хаджимба.

В то время как в штабе Хаджимба уже начали радоваться победе, у штаба лидера партии "Амцахара" Алхаса Квициниа собрались его сторонники, которые ждали решения кандидата по поводу итогов второго тура.

К утру 9 сентября Квициниа огласил свою позицию. Кандидат в президенты заявил, что будет оспаривать итоги второго тура выборов в суде.

Представитель штаба Квициниа, депутат Народного Собрания Рауль Лолуа заверил сторонников оппозиционного кандидата, что "просто так никто выборы не отдаст" и отметил, что сторонники кандидата будут добиваться законного решения. Лолуа усомнился, что предварительные данные соответствуют реальной ситуации.

Квициниа призвал единомышленников не расстраиваться и попросил всех разойтись до уведомления о последующих планах.

В то же время кандидаты в президенты, которые не прошли во второй тур – Астамур Какалия, Артур Анкваб и Олег Аршба – заявили, что ЦИК должен назначить повторные выборы.

В свою очередь Тамаз Гогия ответил, что обращение кандидатов о назначении повторных выборов не имеет юридической силы и, если кто-то не согласен с решением председателя ЦИК, то он может в установленном порядке обратиться в судебные органы.

"Любое решение, в том числе по итогам выборов, может быть обжаловано в Верховном суде", – отметил Гогия.

Предварительные итоги

9 сентября в Международном пресс-центре Тамаз Гогия подвел предварительные итоги второго тура голосования.

Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии с 47,38% голосов. Кандидат от оппозиции Алхас Квициния же получил – 46,19% голосов. Против всех проголосовали 3154 человека.

Итоги голосования были озвучены без учета выборов в селе Псху Сухумского района. Однако Гогия подчеркнул, что результат голосования в Псху не может повлиять на итоги второго тура выборов президента Абхазии.

Международные наблюдатели

За ходом голосования следят 12 наблюдателей из Государственной Думы и Совета Федерации России, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

Наблюдатель из Республики Гана, представитель ганского фонда по социальному развитию Сергей Чесноков, оценил выборы президента Абхазии на пятерку.

"Сегодня с утра проверили участки. Они открылись вовремя. Наблюдатели от штабов были на месте. Царила дружеская обстановка, везде подсказывали, если были вопросы. Все было прозрачно. Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что подкупа избирателей не было. Мы не видели", – подчеркнул Чесноков.

Наблюдатель от Совета Федерации России отметил, что выборы президента Абхазии прошли в спокойной и дружеской обстановке. Международные наблюдатели не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.

9 сентября спикер Парламента Валерий Кварчия отметил, что общая оценка второго тура президентских выборов положительная.

"Иностранные наблюдатели положительно говорят о прошедших выборах и отмечают, что Европа может позавидовать Абхазии в проведении подобных мероприятий", - добавил Кварчия.

Окончательные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии Центральная избирательная комиссия намерена озвучить в течение трех дней.

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