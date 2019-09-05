Команда Олега Аршба заявила о поддержке Алхаса Квициния во втором туре выборов

О поддержке его кандидатуры штабом экс-кандидата в президенты ранее сообщил сам Алхас Квициния. Эту информацию подтвердил кандидат в вице-президенты от команды Олега Аршба Олег Барциц.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Глава предвыборного штаба Олега Аршба Леонид Лакербая подтвердил итоги встречи со штабом Алхаса Квициния.

"Соглашение достигнуто и мы единым фронтом будем работать на победу Алхаса Квициния во втором туре выборов", - сказал Лакербая.

О сотрудничестве с Квициния во втором туре выборов президента Абхазии сообщил и экс-президент Абхазии Александр Анкваб.

"Да, это так, наш штаб договорился со штабом Квициния", - подтвердил он.

Подробности по итогам встречи представителей двух штабов экс-президент отказался говорить.

Ранее Алхас Квициния рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, что в ходе сегодняшней встречи со штабом Олега Аршба обсуждался только один вопрос - поддержка штабом Аршба штаба Квициния. Кандидат в президенты заявил, что этот вопрос был решен положительно.

Первый тур выборов президента республики состоялся 25 августа 2019 года. Свои кандидатуры выдвинули девять человек.

Во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей. Олег Аршба занял третье место, набрав 22,56%.

По данным ЦИК, явка составила 65,18%. Второй тур выборов состоится 8 сентября.

Избранным президентом по итогам второго тура считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, такое решение принял ЦИК после консультаций с представителями избирательных штабов, сказал Sputnik Абхазия глава ЦИК Тамаз Гогия.

В законе четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре, а именно: можно ли считать победителем кандидата, набравшего просто большинство голосов, или же победитель должен набрать больше голосов, чем сумма бюллетеней за другого кандидата и "против всех". После запросов ЦИК в Парламент, Конституционный и Верховный суд, а также консультаций с представителями избирательных штабов было решено - победитель определяется простым большинством голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Все детали о ходе президентских выборов в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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