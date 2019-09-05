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Команда Олега Аршба заявила о поддержке Алхаса Квициния во втором туре выборов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (166)
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О поддержке его кандидатуры штабом экс-кандидата в президенты ранее сообщил сам Алхас Квициния. Эту информацию подтвердил кандидат в вице-президенты от команды Олега Аршба Олег Барциц.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Глава предвыборного штаба Олега Аршба Леонид Лакербая подтвердил итоги встречи со штабом Алхаса Квициния. 

"Соглашение достигнуто и мы единым фронтом будем работать на победу Алхаса Квициния во втором туре выборов", - сказал Лакербая.

О сотрудничестве с Квициния во втором туре выборов президента Абхазии сообщил и экс-президент Абхазии Александр Анкваб.

"Да, это так, наш штаб договорился со штабом Квициния", - подтвердил он.

Подробности по итогам встречи представителей двух штабов экс-президент отказался говорить.

Ранее Алхас Квициния рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, что в ходе сегодняшней встречи со штабом Олега Аршба обсуждался только один вопрос - поддержка штабом Аршба штаба Квициния. Кандидат в президенты заявил, что этот вопрос был решен положительно.

Первый тур выборов президента республики состоялся 25 августа 2019 года. Свои кандидатуры выдвинули девять человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук
ЦИК Абхазии решил, как определит победителя второго тура выборов президента

Во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей. Олег Аршба занял третье место, набрав 22,56%.

По данным ЦИК, явка составила 65,18%. Второй тур выборов состоится 8 сентября.

Избранным президентом по итогам второго тура считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, такое решение принял ЦИК после консультаций с представителями избирательных штабов, сказал Sputnik Абхазия глава ЦИК Тамаз Гогия.

В законе четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре, а именно: можно ли считать победителем кандидата, набравшего просто большинство голосов, или же победитель должен набрать больше голосов, чем сумма бюллетеней за другого кандидата и "против всех". После запросов ЦИК в Парламент, Конституционный и Верховный суд, а также консультаций с представителями избирательных штабов было решено - победитель определяется простым большинством голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Все детали о ходе президентских выборов в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (166)
Теги:
Олег Аршба, Алхас Квициния, выборы президента Абхазии


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