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Визит делегации Республики Абхазия в Боливарианскую Республику Венесуэла

Третье признание: десять лет официальным дипотношениям Абхазии и Венесуэлы

© Фото : МИД Абхазии
В Абхазии
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10 сентября 2009 года Боливарианская Республика Венесуэла признала независимость Абхазии, став третьей страной после России и Никарагуа, признавшей суверенитет абхазского государства.

Sputnik

Что предшествовало признанию?

Признание независимости государства – долгий и кропотливый труд, в первую очередь внешнедипломатического ведомства страны.

Однако после признания независимости Абхазии Венесуэлой многие критики заявили, что это купленное Россией признание.

Флаг Венесуэлы
© AFP 2019 / JUAN BARRETO
Гвинджия: Россия не "покупала" признание Венесуэлы

"Абсолютно точно знаю, что отношения между Россией и Венесуэлой — это одно, но признание Абхазии со стороны Венесуэлы не куплено точно. Многие забывают, что в сентябре 2008 года Россия отправила стратегические бомбардировщики на военные аэродромы Венесуэлы, туда пришел российский флот, и президент России Дмитрий Медведев уже признал Абхазию. Тогда был удобный момент для нашего признания, но этого ведь не произошло. Это случилось год спустя", – объяснил Максим Гвинджия, который, будучи заместителем министра иностранных дел, налаживал дипломатические отношения с латиноамериканскими странами.

По его словам, МИД вел кропотливую работу в Латинской Америке. Вся работа внешнедипломатического ведомства республики строилась на личных отношениях. С Венесуэлой они сложились еще в 2007 году.

Тогда от МИДа Абхазии министру иностранных дел Боливарианской Республики Николасу Мадуро было направлено первое письмо об установлении отношений между двумя странами.

"Ответа не было на тот момент, но я узнал, что письмо вошло в стадию проработки, и специальные аналитические центры начали изучать ситуацию в Абхазии еще до признания нашего суверенитета Россией, – вспоминает Максим Гвинджия. – Вы, наверное, знаете, что Венесуэла всегда была центром защиты прав коренных народов Латинской Америки. Естественно, так же, как и в Никарагуа, мы нашли взаимопонимание и симпатию по отношению к нашему абхазскому стремлению к независимости и свободе".

По мнению экс-министра иностранных дел Сергея Шамба, международные отношения, как и оборона, требует больших средств. Работникам ведомства нужно постоянно ездить и устанавливать контакты с коллегами из других стран.

© REUTERS / EDGARD GARRIDO
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В 2009 году Максима Гвинджия отправили в Венесуэлу на встречу с Уго Чавесом. Итогом визита абхазского дипломата стала договоренность о том, что во время приема Уго Чавеса президентом России Дмитрием Медведевым в Москве, он объявит признание независимости Абхазии.

"Когда мы об этом сказали в МИДе России, они даже удивились, они не знали. Поэтому это не так происходит, что Россия кому-то приказывает и происходит признание. У нас с Россией подписан договор, по которому МИД России берет на себя ответственность оказывать поддержку международному признанию Абхазии, и нам было сказано, что любую техническую поддержку нам будут оказывать за рубежом. При визитах в Латинскую Америку МИД России всегда оказывал помощь, это транспорт, организация разных встреч с необходимыми людьми. Но мы сами должны проделать часть своей работы", – поделился воспоминаниями Сергей Шамба.

Признание и реакция

10 сентября 2009 года Уго Чавес, как и обещал, во время визита в Москву заявил о признании независимости Абхазии Венесуэлой.

Сразу после объявления этой новости президент Абхазии Сергей Багапш ответил, что Абхазия всегда с надеждой смотрела на Венесуэлу и некоторые другие страны Латинской Америки. Он также поблагодарил дипломата Уго Чавеса за то, что тот "проникся идеей независимости Абхазии, за которую боролся абхазский народ на протяжении многих десятилетий".

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро
© Фото: сайт Президента Абхазии
Хаджимба встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

В июле 2010 года Сергей Багапш был приглашен в Боливарианскую Республику. За всю современную историю Абхазии это был первый визит руководителя страны в заокеанскую республику. Тогда президент Чавес дал Абхазии огромную возможность в развитии бизнеса, но как отметил Максим Гвинджия, Абхазия этим не воспользовалась.

"Самое главное, естественно, на пути нашего стремления к независимости это еще один камень в фундамент нашей государственности и еще одна поддержка от стран, входящих в ООН. Поверьте, многие руководители этих стран подвергались открытому давлению со стороны американского госдепартамента и ключевых фигур американской политики, которые звонили им и угрожали санкциями и другими мерами, если они будут продолжать сотрудничество с Абхазией. В этом плане мы сталкивались даже не с препятствиями со стороны Грузии, самая большая проблемы исходила от американских дипломатов и политиков", – добавил Максим Гвинджия.

После признания суверенитета Абхазии Российской Федерацией в августе 2008 года последовали признания других стран. Первой из них стала республика Никарагуа, это произошло 10 сентября 2008 года. Позже ее примеру последовали Венесуэла, Вануату, Науру и Тувалу. В 2018 году Абхазию признала Сирия.

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Теги:
Максим Гвинджия, Николас Мадуро, Уго Чавес (политик), Венесуэла, Абхазия


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