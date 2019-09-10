Третье признание: десять лет официальным дипотношениям Абхазии и Венесуэлы

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Что предшествовало признанию?

Признание независимости государства – долгий и кропотливый труд, в первую очередь внешнедипломатического ведомства страны.

Однако после признания независимости Абхазии Венесуэлой многие критики заявили, что это купленное Россией признание.

"Абсолютно точно знаю, что отношения между Россией и Венесуэлой — это одно, но признание Абхазии со стороны Венесуэлы не куплено точно. Многие забывают, что в сентябре 2008 года Россия отправила стратегические бомбардировщики на военные аэродромы Венесуэлы, туда пришел российский флот, и президент России Дмитрий Медведев уже признал Абхазию. Тогда был удобный момент для нашего признания, но этого ведь не произошло. Это случилось год спустя", – объяснил Максим Гвинджия, который, будучи заместителем министра иностранных дел, налаживал дипломатические отношения с латиноамериканскими странами.

По его словам, МИД вел кропотливую работу в Латинской Америке. Вся работа внешнедипломатического ведомства республики строилась на личных отношениях. С Венесуэлой они сложились еще в 2007 году.

Тогда от МИДа Абхазии министру иностранных дел Боливарианской Республики Николасу Мадуро было направлено первое письмо об установлении отношений между двумя странами.

"Ответа не было на тот момент, но я узнал, что письмо вошло в стадию проработки, и специальные аналитические центры начали изучать ситуацию в Абхазии еще до признания нашего суверенитета Россией, – вспоминает Максим Гвинджия. – Вы, наверное, знаете, что Венесуэла всегда была центром защиты прав коренных народов Латинской Америки. Естественно, так же, как и в Никарагуа, мы нашли взаимопонимание и симпатию по отношению к нашему абхазскому стремлению к независимости и свободе".

По мнению экс-министра иностранных дел Сергея Шамба, международные отношения, как и оборона, требует больших средств. Работникам ведомства нужно постоянно ездить и устанавливать контакты с коллегами из других стран.

В 2009 году Максима Гвинджия отправили в Венесуэлу на встречу с Уго Чавесом. Итогом визита абхазского дипломата стала договоренность о том, что во время приема Уго Чавеса президентом России Дмитрием Медведевым в Москве, он объявит признание независимости Абхазии.

"Когда мы об этом сказали в МИДе России, они даже удивились, они не знали. Поэтому это не так происходит, что Россия кому-то приказывает и происходит признание. У нас с Россией подписан договор, по которому МИД России берет на себя ответственность оказывать поддержку международному признанию Абхазии, и нам было сказано, что любую техническую поддержку нам будут оказывать за рубежом. При визитах в Латинскую Америку МИД России всегда оказывал помощь, это транспорт, организация разных встреч с необходимыми людьми. Но мы сами должны проделать часть своей работы", – поделился воспоминаниями Сергей Шамба.

Признание и реакция

10 сентября 2009 года Уго Чавес, как и обещал, во время визита в Москву заявил о признании независимости Абхазии Венесуэлой.

Сразу после объявления этой новости президент Абхазии Сергей Багапш ответил, что Абхазия всегда с надеждой смотрела на Венесуэлу и некоторые другие страны Латинской Америки. Он также поблагодарил дипломата Уго Чавеса за то, что тот "проникся идеей независимости Абхазии, за которую боролся абхазский народ на протяжении многих десятилетий".

В июле 2010 года Сергей Багапш был приглашен в Боливарианскую Республику. За всю современную историю Абхазии это был первый визит руководителя страны в заокеанскую республику. Тогда президент Чавес дал Абхазии огромную возможность в развитии бизнеса, но как отметил Максим Гвинджия, Абхазия этим не воспользовалась.

"Самое главное, естественно, на пути нашего стремления к независимости это еще один камень в фундамент нашей государственности и еще одна поддержка от стран, входящих в ООН. Поверьте, многие руководители этих стран подвергались открытому давлению со стороны американского госдепартамента и ключевых фигур американской политики, которые звонили им и угрожали санкциями и другими мерами, если они будут продолжать сотрудничество с Абхазией. В этом плане мы сталкивались даже не с препятствиями со стороны Грузии, самая большая проблемы исходила от американских дипломатов и политиков", – добавил Максим Гвинджия.

После признания суверенитета Абхазии Российской Федерацией в августе 2008 года последовали признания других стран. Первой из них стала республика Никарагуа, это произошло 10 сентября 2008 года. Позже ее примеру последовали Венесуэла, Вануату, Науру и Тувалу. В 2018 году Абхазию признала Сирия.

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