Историческое событие: МХТ имени Чехова готовится выступить в РУСДРАМе

СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Московский художественный театр имени Чехова впервые приехал в Абхазию на гастроли в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России и покажет абхазским зрителям спектакль "Пролетный гусь".

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, открывая пресс-конференцию, заметила, что для культурной жизни республики приезд МХТ – историческое событие.

"Мы принимаем один из лучших театров Москвы, который вырастил целое поколение своих зрителей. Спектакль "Пролетный гусь" удостоен высокой государственной награды России, и я уверена, что в сердце нашего зрителя он обязательно найдет свое место", - добавила она.

Приезд театра в Абхазию отмечен периодом подъема театральной жизни в республике, подчеркнула министр.

Генеральный директор Ираклий Хинтба заметил, что приезд Московского художественного театра имени Чехова - знаковое событие.

"Все, даже те, кто никогда не был в театре, про МХТ слышали хоть раз в жизни. Будучи студентом, в начале 2000-х годов я не мог попасть на этот спектакль, потом каким-то образом я попал на него. Этот спектакль совершенно выдающийся, невероятно пронзительный, тонкий, глубокий, щемящий, это замечательная работа", - рассказал Хинтба.

Спектакль вызвал большой интерес зрителей, и оба дня показа спектакля ожидается аншлаг, отметил гендиректор РУСДРАМа.

"Я очень рад тому, что зритель увидит спектакль, услышит астафьевский потрясающий текст. Я благодарен Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности за то, что мы третий год участвуем в зарубежном направлении гастрольных программ. Для нас это уникальная возможность не просто показать свои спектакли за рубежом, но и укрепляться как театру", - подчеркнул гендиректор РУСДРАМа.

Режиссер спектакля "Пролетный гусь" Марина Брусникина сказала, что для театра радостно приехать именно в Абхазию.

"Я прекрасно помню, как это была одна большая страна, потом время как-то всех разделило. Мы очень рады, что приехали именно с "Пролетным гусем", потому что этот спектакль мы сделали давно и не рассчитывали, что у него будет такая долгая жизнь, на него до сих пор трудно попасть. Виктор Астафьев - большой писатель нашей современности по уровню дарования, и мы рады, что удалось не испортить его, а удалось сделать так, чтобы он имел отклик в сердцах зрителей", - сказала режиссер.

Спектакль "Пролетный гусь" по прозе Виктора Астафьева - обладатель Государственной премии России. Гастроли МХТ имени Чехова проходят в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России и "Культурных сезонов России и Абхазии - 2019 года" при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

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