Театральные премьеры и "Органные вечера в Пицунде": афиша Абхазии с 9 по 15 сентября

Великая история Уильяма Шекспира в постановке Абхазского драматического театра, первые гастроли МХТ имени Чехова в РУСДРАМе и "Органные вечера" в Пицунде в афише Sputnik Абхазия.

Абхазский государственный драматический театр

11 и 12 сентября в 19:00 в Абхазском государственном драмтеатре покажут постановку режиссера Адгура Кове "Ромео и Джульетта".

Великая история любви вновь на сцене театра. Все, кто не смог увидеть премьеру в первые дни, смогут насладиться актерской и режиссерской игрой. Сюжет истории неизменен, но режиссерская задумка, музыка, костюмы и декорации исключительно авторские.

Сухум, ул. Пушкина, 1

РУСДРАМ

11 и 12 сентября в 19:00 в РУСДРАМе гастроли МХТ имени Чехова со спектаклем "Пролетный гусь".

Впервые МХТ имени Чехова приедет с гастролями в Абхазию. Спектакль "Перелетный гусь" поставлен по двум рассказам Виктора Астафьева.

Главные герои рассказа "Пролетный гусь" - молодые люди, юноша и девушка, прошедшие войну. Они находят спасение друг в друге, но мирная жизнь оказывается куда сложней, чем фронт.

14 сентября в 12:00 в театре покажут "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком"

Отличный повод провести выходные с детьми. Вас ждет веселая история о добре и зле и обязательно счастливый конец.

Сухум, проспект Леона, 8

Пицунда

С 9 по 13 сентября в Патриаршем соборе Пицунды пройдет фестиваль "Органные вечера в Пицунде".

В первый день перед зрителями выступит органист Лука Гаделия.

10 сентября в 17:00 в Пицундском храме выступит органистка из Японии Хероко Инуэ в дуэте с саксофонисткой Вероникой Кожухаровой.10 сентября в 20:00 состоится выступление Заслуженного артиста Абхазии, первого органиста Пицундского храма Гарри Коняева. © Sputnik Органные вечера в Пицунде

11 сентября в 17:00 выступит органист Артем Хачатуров, после него в 20:00 даст концерт Сергей Будкеев.

12 сентября свою концертную программу представят органисты Михаил Павалий и Александр Князев.

13 сентября – заключительный день фестиваля.

Пицунда, ул. Гицба, 8