11:53 09 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR72.89
Поиск
LIVE:

Театральные премьеры и "Органные вечера в Пицунде": афиша Абхазии с 9 по 15 сентября

CC0
Культура
Получить короткую ссылку
23 0 0

Великая история Уильяма Шекспира в постановке Абхазского драматического театра, первые гастроли МХТ имени Чехова в РУСДРАМе и "Органные вечера" в Пицунде в афише Sputnik Абхазия.

Абхазский государственный драматический театр

  • 11 и 12 сентября в 19:00 в Абхазском государственном драмтеатре покажут постановку режиссера Адгура Кове "Ромео и Джульетта".

Великая история любви вновь на сцене театра. Все, кто не смог увидеть премьеру в первые дни, смогут насладиться актерской и режиссерской игрой. Сюжет истории неизменен, но режиссерская задумка, музыка, костюмы и декорации исключительно авторские.

Сухум, ул. Пушкина, 1

РУСДРАМ

  • 11 и 12 сентября в 19:00 в РУСДРАМе гастроли МХТ имени Чехова со спектаклем "Пролетный гусь".

Впервые МХТ имени Чехова приедет с гастролями в Абхазию. Спектакль "Перелетный гусь" поставлен по двум рассказам Виктора Астафьева.

© Foto/ culture
Спектакль "Пролетный гусь"

Главные герои рассказа "Пролетный гусь" - молодые люди, юноша и девушка, прошедшие войну. Они находят спасение друг в друге, но мирная жизнь оказывается куда сложней, чем фронт.

  • 14 сентября в 12:00 в театре покажут "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком"

Отличный повод провести выходные с детьми. Вас ждет веселая история о добре и зле и обязательно счастливый конец.

Сухум, проспект Леона, 8

Пицунда

  • С 9 по 13 сентября в Патриаршем соборе Пицунды пройдет фестиваль "Органные вечера в Пицунде".
  • В первый день перед зрителями выступит органист Лука Гаделия.
  • 10 сентября в 17:00 в Пицундском храме выступит органистка из Японии Хероко Инуэ в дуэте с саксофонисткой Вероникой Кожухаровой.10 сентября в 20:00 состоится выступление Заслуженного артиста Абхазии, первого органиста Пицундского храма Гарри Коняева.
    Органные вечера в Пицунде
    © Sputnik
    Органные вечера в Пицунде
  • 11 сентября в 17:00 выступит органист Артем Хачатуров, после него в 20:00 даст концерт Сергей Будкеев.
  • 12 сентября свою концертную программу представят органисты Михаил Павалий и Александр Князев.
  • 13 сентября – заключительный день фестиваля.

Пицунда, ул. Гицба, 8

Теги:
Абхазский драматический театр, РУСДРАМ, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Свадьба, дети и спецрота: как выбирали президента в Абхазии
Квициниа призвал своих сторонников к спокойствию
История выборов президента Абхазии
Главный выбор: как и когда голосовали за президентов Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia