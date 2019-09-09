Театральные премьеры и "Органные вечера в Пицунде": афиша Абхазии с 9 по 15 сентября

Абхазский государственный драматический театр
- 11 и 12 сентября в 19:00 в Абхазском государственном драмтеатре покажут постановку режиссера Адгура Кове "Ромео и Джульетта".
Великая история любви вновь на сцене театра. Все, кто не смог увидеть премьеру в первые дни, смогут насладиться актерской и режиссерской игрой. Сюжет истории неизменен, но режиссерская задумка, музыка, костюмы и декорации исключительно авторские.
Сухум, ул. Пушкина, 1
РУСДРАМ
- 11 и 12 сентября в 19:00 в РУСДРАМе гастроли МХТ имени Чехова со спектаклем "Пролетный гусь".
Впервые МХТ имени Чехова приедет с гастролями в Абхазию. Спектакль "Перелетный гусь" поставлен по двум рассказам Виктора Астафьева.
Главные герои рассказа "Пролетный гусь" - молодые люди, юноша и девушка, прошедшие войну. Они находят спасение друг в друге, но мирная жизнь оказывается куда сложней, чем фронт.
- 14 сентября в 12:00 в театре покажут "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком"
Отличный повод провести выходные с детьми. Вас ждет веселая история о добре и зле и обязательно счастливый конец.
Сухум, проспект Леона, 8
Пицунда
- С 9 по 13 сентября в Патриаршем соборе Пицунды пройдет фестиваль "Органные вечера в Пицунде".
- В первый день перед зрителями выступит органист Лука Гаделия.
- 10 сентября в 17:00 в Пицундском храме выступит органистка из Японии Хероко Инуэ в дуэте с саксофонисткой Вероникой Кожухаровой.10 сентября в 20:00 состоится выступление Заслуженного артиста Абхазии, первого органиста Пицундского храма Гарри Коняева.
© SputnikОрганные вечера в Пицунде
- 11 сентября в 17:00 выступит органист Артем Хачатуров, после него в 20:00 даст концерт Сергей Будкеев.
- 12 сентября свою концертную программу представят органисты Михаил Павалий и Александр Князев.
- 13 сентября – заключительный день фестиваля.
Пицунда, ул. Гицба, 8