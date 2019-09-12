С мачете в древность: новый этап экспедиции к Великой Абхазской стене

О событиях трехдневного похода через Адзыквский и Дуабский участки Великой Абхазской стены, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Василий Никулин, Sputnik

Новый поход по старым картам

Очередной поход вдоль Великой Абхазской стены начался от 216-й башни по нумерации археолога Юрия Воронова. Эта башня находится неподалеку от пещеры Абраскила, расположенной в селе Отап Очамчырского района Абхазии.

Главным ориентиром при поиске башен Великой стены для группы археологов под руководством младшего научного сотрудника отдела археологии АбИГИ Шандора Кайтан была и остается составленная Юрием Вороновым карта, которую ученые не выпускали из рук на всем протяжении похода.

Второй источник - GPS-карта, которую составила сотрудница отдела классической археологии Института археологии РАН Галина Требелева. GPS-карта, в отличие от схематичной карты Воронова, в значительной степени облегчала поиск большинства труднодоступных башен. Однако на карте Требелевой зафиксированы не все башни.

Учитывая особенности ориентирования в этой сложной местности, археологам приходится буквально прорубаться через заросли ежевики и сассапариля с помощью мачете и айгуш (железный топорик с серповидным лезвием для расчистки земли от кустарника и колючек).

© Sputnik Экспедиция группы абхазских археологов и историков, изучающих многовековые тайны Великой Абхазской стены

История исследований Великой Абхазской стены началась более полутора столетий назад. Когда Российская империя в достаточной мере распространила свое влияние на Абхазию, сюда "потянулось" и научное сообщество.

Упоминание о Великой Абхазской стене есть и в шеститомном труде известного швейцарского путешественника и этнографа Фредерика Дюбуа де Монпере. Он впервые зарисовал изображение Келасурской башни №1 во время своего путешествия по Кавказу и Крыму (1831—1834 годы).

Часть башен Великой Абхазской стены на Мачарском и Приморском участках описала русский ученый, историк и археолог, графиня Прасковья Уварова.

В советское время исследование Великой Абхазской стены продолжил выдающийся абхазский краевед Иосиф Адзинба. Ему впервые довелось пройти значительную часть, как он считал, линии обороны стены от Келасура до Ингура.

© Sputnik Очередной поход вдоль Великой Абхазской стены начался от 216-й башни по нумерации археолога Юрия Воронова

В своей статье "Десять дней вдоль Великой Абхазской стены" Адзинба описал не только приблизительное направление и села, через которые проходила стена, но также и исторические памятники, расположенные в непосредственной близости. На сегодняшний день установлено, что большая часть из них не имеет отношения к Великой стене – в первую очередь не совпадает архитектурный стиль построек и время их создания.

Наследие и загадки Воронова

В семидесятых годах ΧΧ века Юрий Воронов прошел вдоль Великой Абхазской стены от Келасура до Ткуарчала, замеряя расстояние между башнями шагомером. Свои изыскания он опубликовал в 1973 году, в статье, на основе которой проходит и сегодняшнее археологическое исследование. Несмотря на то, что Воронов не использовал измерительные приборы, по мнению участника экспедиции сотрудника Абхазского Государственного музея и музея Боевой Славы Дмитрия Счастного, расположение башен и линия обороны стены отображены достаточно точно, однако, есть и определенные несоответствия.

"В работе Воронова приводятся рисунки некоторых "особенных" башен. Мы сопоставляем эти зарисовки с номерами башен на его картах - некоторые из них не совпадают. Также археолог указывает, что вот, например, тут есть башня, но на самом деле, когда он проходил здесь в 1973 году, башни там уже точно не было, как будто он ее "додумал". На его картах, башни располагаются практически через каждые 50 метров, а вдоль Келасура, например, есть участок, где нет никаких следов башен, но он их там поставил. Вот такие непонятные явления", - поясняет Дмитрий Счастный.

Юрий Воронов родился в селе Цебельда, окончил университет в Ленинграде, а затем вернулся в Абхазию. Воронов - автор 30 монографий и 800 научных и публицистических работ. Научную деятельность Воронов успешно сочетал с политической, в феврале 1995 года он стал вице-премьером правительства Абхазии, курировал направления науки, культуры и образования.

Юрий Воронов погиб при загадочных обстоятельствах в сентябре 95-го, он был убит в своей квартире в Сухуме. Заказчики и мотивы преступления до сих пор не установлены.

Воронов у крепости Цибилиум

Три больших вопроса

"Несмотря на то, что Великую Абхазскую стену исследуют более 150 лет, нет четкого ответа о дате ее строительства, нет четкого понимания, кем и для чего она была построена. На данный момент это три больших вопроса, которые нам хотелось бы решить в ближайшее время", - говорит Шандор Кайтан.

Самая очевидная версия – стена была воздвигнута для обороны, однако сейчас в башнях не обнаружено отверстий, которые могли бы использоваться в качестве бойниц.

Воронов в своей работе упоминает, что в некоторых башнях есть бойницы, он их зарисовал. Краевед Иосиф Адзинба утверждает, что также встречал подобные башни на участке после Кодора. От Отапской пещеры до Кодора приблизительно 159 башен. Исследовав более 60 из них, археологи из группы Кайтан не встретили ничего подобного.

Есть мнение, что бойницы, если это действительно бойницы, а не какие-то оконные просветы или просто выбоины, могли быть сделаны в позднее время, во всяком случае, по некоторым башням заметно, что их перестраивали, и эта реконструкция могла произойти в Турецкий период в XVI-XVII-е века.

Еще один аргумент против защитной функции древнего сооружения - само расположение башен.

Некоторые башни находятся напротив высоких холмов, а значит, уязвимы для неприятеля – их легко можно закидать сверху камнями или горящими стрелами.

© Sputnik Часть Великой Абхазской стены

Планы на будущее

"После того, как мы пройдем все башни, занесем их на GPS-карту, посмотрим, как полученные данные отображаются на компьютере, мы сумеем сравнить свои походные изыскания с работой Галины Викторовны Требелевой, которая буквально в этом году презентовала книгу о Великой Абхазской стене", - рассказывает Дмитрий Счастный.

Следующий этап исследования - археологические раскопки.

"Выполняя подготовительную работу в рамках первого этапа, параллельно мы выбираем три участка, на которых будут проводиться раскопки продолжительностью десять дней в каждом из них. Есть надежда, что мы сумеем найти характерные археологические материалы, которые можно будет датировать", - говорит археолог.

Еще один участник экспедиции, младший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа, Дмитрий Авидзба поясняет, что исторические источники, письменные упоминания башен уже изучены, дело за фактическими находками.

"Что бы ни говорили исторические источники, насколько бы они не казались правдивыми, если в земле нет культурного слоя, а культурный слой — это след жизнедеятельности человека, то ни о чем с уверенностью говорить невозможно. Поэтому главный акцент, основная наша задача — это проведение археологических раскопок то, что мы сейчас делаем – простая необходимость, подготовительный этап", - объясняет он.

Третьим этапом будет обработка материала, полученного при раскопках, написание научных статей и участие в международных научных конференциях.

© Sputnik Трехдневний поход через Адзыквский и Дуабский участки Великой Абхазской стены

Новая жизнь древних башен

Местные жители с удовольствием оказывают археологам помощь в поисках башен. Не было человека, который бы не бросил все свои дела и не сопровождал нас сколько угодно времени, рассказывая всю информацию, которой он обладает о башнях. Проводив до границ своего участка, нас передавали соседям, как факел, который несут бегуны, участвующие в Олимпийской эстафете.

Многие башни на территории сел замусорены, но это малое зло. Есть практически целые башни, которые находятся под угрозой разрушения и некоторые из них можно спасти, хотя бы законсервировать – однако никто этим не занимается.

"Эта тема неоднократно поднималась в прессе, об этом знает охрана памятников, но никто ничего не делает", - говорит Дмитрий Счастный.

Что ждет Великую Абхазскую стену в будущем, какова ее дальнейшая судьба?

"Как было бы прекрасно проводить экскурсии на наиболее сохранившиеся башни", - мечтает Шандор Кайтан.

Можно было бы разработать туристический маршрут от Келасура по старой абхазской дороге вдоль башен Великой Абхазской стены, соглашается Дмитрий Счастный.

"Задействовать села, расположенные воль маршрута, организовывать в них базы отдыха, культурные центры. Местные жители могут быть вовлечены в происходящие мероприятия, продавать свою продукцию: мед, вино, сыр и кукурузу, устраивать абхазское застолье и предлагать кров для ночлега. Они сами были бы заинтересованы в том, чтобы максимально сохранять каждую из этих башен. Привлечь школьников, студентов, туристов, даже проводить спортивные соревнования с прохождением стены, одним словом, максимально разнообразить, не обязательно на всем протяжении, а хотя бы 30-60 километров и в этих местах все основные села будут задействованы", - рассказывает Счастный.

За три дня археологической экспедиции удалось найти и замерить 67 башен Великой Абхазской стены. В ближайшее время исследования будут продолжены. "Пора переходить от теории к практике!", - подытожил Шандор Кайтан.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

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