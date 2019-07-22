Замок, забор и башня 218: что обнаружили исследователи Абхазской стены

Абхазские историки и археологи запустили проект "Тайны Великой Абхазской стены" в июле 2019 года и планируют выяснить, в том числе, точную протяженность древнего защитного сооружения.

Во время десятой по счету экспедиции абхазских археологов и историков по изучению Великой Абхазской стены, ученые побывали на развалинах крепости в поселении Аимара в селе Члоу Очамчырского района, именуемой в народе замком феодала. Ученые пытаются выяснить, имела ли отношение эта крепость к древнему защитному сооружению. На такую мысль их натолкнуло то, что расположена она всего в 800 метрах от стены. Вопрос этот пока изучается.

Развалины двух башен Великой Абхазской стены расположены в селе Отап. В списке историка Юрия Воронова они под номером 217 и 218. Археологи Дмитрий Счастный, Шандор Кайтан и Дмитрий Авидзба измерили их. Максимальная длина стен башен чуть больше восьми метров. Расстояние между ними около 57 метров. Из четырех стен башен частично сохранились по одной в каждой.

Фрагмент Великой Абхазской стены стал продолжением забора семьи Маршан из села Отап около 70 лет назад, когда их предки переселились на эти земли из села Арасадзыхь.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

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