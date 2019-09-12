Святая и удивительная земля: актеры МХТ поделились впечатлениями об Абхазии

О том, почему именно с этим спектаклем прибыл в Абхазию российский театр, как артисты совмещают работу с отдыхом и даже празднуют на сцене день рождения, за что поднимали тосты, и огорчило ли их, что не узнают на улице, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

Премьера спектакля "Перелетный гусь" МХТ состоялась в среду, 11 сентября, на сцене РУСДРАМа. Актриса Алена Хованская пообещала, что играть свою роль она будет окрыленной, так как у нее день рождения.

"Я очень люблю свой день рождения и у меня бывало так, что я его отмечала спектаклем, в том числе "Пролетным гусем", но я впервые на этой земле. Конечно, для меня это фантастический подарок от судьбы и я загадала желание", - поделилась Хованская.

Какое желание артистка загадала в Абхазии, она оставила в секрете, видимо, опасаясь, что оно не исполнится, но Хованская не стала скрывать впечатлений от республики. Границу театральная труппа пересекла ночью. Несмотря на темное время суток, по пути в столицу им все же удалось разглядеть, утопающую в зелени страну. Увиденные из окна автобуса пейзажи предавали российской актрисе уверенность в том, что ее ждет удивительное путешествие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алена Хованская

В свой день рождения, призналась Хованская, она играет по-особенному. Она считает, что в такой праздник у человека появляется дополнительная энергия, а за его спиной вырастают невидимые крылья.

Актер Виктор Хориняк в Абхазии бывал и раньше. Он исполнял главную роль в фильме "Последний богатырь", несколько эпизодов которого снимали в республике в 2016 году. Съемки проходили в течение месяца на территории форелевого хозяйства в селе Отхара, в Новоафонской пещере и в горах Абхазии.

"Конечно, я хотел и думал о том, чтобы сюда вернуться. Тем, кто здесь впервые я рассказываю, как круто в горах и очень жаль, что совершенно нет времени на поездку туда. Гастрольная программа очень плотная", - поделился актер.

В горы подняться у артистов МХТ не получится, но поездку в Новый Афон они запланировали. Выкроили немного свободного времени для прогулки по Сухуму.

Виктор отметил, к его сожалению, в столице Абхазии с просьбой сфотографироваться или дать автограф к нему никто не подходил.

"А может это и к счастью, я не знаю. Рыбы подплывали и за пятки щипали. Может, они узнавали", - пошутил Хориняк.

Тосты за Абхазию

У актера Валерия Трошина, снявшегося в более чем 50 фильмах и сериалах, отношение к популярности немного иное. Он только рад, когда его не узнают на улице, так как это не мешает наслаждаться спокойствием и пейзажами.

"Нам посчастливилось съездить в Каманы, где отмечали Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Потом мы посидели в корчме и пообщались с местными людьми. Подняли тост за святую землю Абхазии, нам рассказали о войне, которая здесь была. Впечатлений масса и они разные, но от красоты, конечно же, захватывает дух", - признался Трошин.

Он добавил, что тосты поднимали вином, а чачу попридержали на вечер. Для этого, как минимум два повода – премьера спектакля в Абхазии и день рождения коллеги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Пролетный гусь" МХТ им. А.П. Чехова в РУСДРАМ

Гастроли Московского художественного театра в Абхазии историческое событие не только для страны, но и для самого МХТ, сказала корреспонденту Sputnik режиссер спектакля "Пролетный гусь" Марина Брусникина.

"Наш театр впервые в этой стране и мы сами очень любим спектакль "Пролетный гусь". Он действительно про разных людей и темы, которые в нем звучат, не могут не трогать нас всех. Помимо этого, я здесь узнала, что в Абхазии знают и любят Астафьева еще с советских времен. Это очень приятно", - поделилась она.

Брусникина также похвалила РУСДРАМ, где, по ее словам, видна хозяйская рука.

"Сцена прекрасная, зал очень уютный, акустику мы проверим, когда придет зритель. Видно, что за площадкой следят. Нам рассказали, что здесь много выпускников московских театральных ВУЗов. Замечательно, что театр этот в расцвете и у публики к нему есть интерес. Приятная неожиданность", - отметила Брусникина.

Режиссер ожидает от публики полного взаимопонимания с артистами. Всего в спектакле, который ставят с 2002 года, задействовано десять актеров. Акцент в постановке сделан на живом пении и тексте, минимальные декорации – это принципиальный режиссерский подход, рассказала Брусникина.

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