Сухумская "Богема": как в РУСДРАМе прошел оперный спектакль

В рамках фестиваля GRAND OPERA GALA в РУСДРАМе показали оперный спектакль "Богема" по одноименному произведению Джакомо Пуччини в четверг 15 августа.

В РУСДРАМе показали премьеру итальянской оперы Джакомо Пуччини "Богему" в четверг 15 августа.

На сцене в качестве декораций только два стола, стулья, мольберт с картинами и красная дровяная печка. На канатах свисают окна, уже известные абхазскому зрителю по спектаклю "Визит старой дамы". Пожалуй, этого достаточно, чтобы на два часа переместиться в Париж XIX века.

"Богема" рассказывает о любовной истории между поэтом Рудольфом (Александр Мурашов) и швеей Мими (Нана Черкезия), а также художником Марселем (Саид Гобечия) и актрисой Мюзеттой (Альдона Цкуа).

Спектакль "Богема" по одноименному произведению итальянского композитора Джакомо Пуччини прошел в рамках фестиваля GRAND OPERA GALA, который проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.

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