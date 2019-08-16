Сухумская "Богема": как в РУСДРАМе прошел оперный спектакль

В РУСДРАМе показали премьеру итальянской оперы Джакомо Пуччини "Богему" в четверг 15 августа.
На сцене в качестве декораций только два стола, стулья, мольберт с картинами и красная дровяная печка. На канатах свисают окна, уже известные абхазскому зрителю по спектаклю "Визит старой дамы". Пожалуй, этого достаточно, чтобы на два часа переместиться в Париж XIX века.
"Богема" рассказывает о любовной истории между поэтом Рудольфом (Александр Мурашов) и швеей Мими (Нана Черкезия), а также художником Марселем (Саид Гобечия) и актрисой Мюзеттой (Альдона Цкуа).
Спектакль "Богема" по одноименному произведению итальянского композитора Джакомо Пуччини прошел в рамках фестиваля GRAND OPERA GALA, который проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.
Читайте также:
- Как в зеркало гляжу: чем итальянская "Богема" удивит абхазского зрителя
- Левандовский об опере "Богема" в Абхазии: боязно было замахиваться на такой проект
- Хинтба об опере "Богема" в РУСДРАМе: подарила ощущение духовного очищения