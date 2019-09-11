Хинтба о "Пролетном гусе" в РУСДРАМе: спектакль ошеломляет, будут аншлаги

Спектакль "Пролетный гусь" Московского художественного театра имени Чехова покажут в РУСДРАМе 11 и 12 сентября.

Московский художественный театр впервые приезжает в Абхазию в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России. Спектакль "Пролетный гусь" по прозе Виктора Астафьева - обладатель Государственной премии России.

"Спектакль ошеломляет. Он рассказывает о простых ребятах, на которых держится любая армия, которые несут самую большую нагрузку во время войны, а после войны они оказываются не у дел. И те, кто отсиживался, в конце оказываются героями", – рассказал Хинтба.

Ираклий Хинтба отмечает, что этот спектакль сегодня весьма актуален, и его показ в РУСДРАМе называет грандиозным событием.

"Безо всяких преувеличений это грандиозное событие… Уверен, будут аншлаги. Сюда приезжают и представители руководства театра. Я с ними познакомился. Так мы налаживаем российско-абхазские культурные связи. Это тоже своего рода политическая работа", - подчеркнул гендиректор Русского драматического театра имени Искандера Ираклий Хинтба.

О том, что Московский художественный театр имени Чехова (МХТ – прим.) приедет в Абхазию на гастроли со спектаклем "Пролетный гусь", гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба впервые заявил на пресс-конференции 11 июля.

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