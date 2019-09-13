Шаг в будущее: проект по развитию русского языка пройдет в Абхазии

СУХУМ, 13 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Комплекс образовательных, просветительских и научно-методических мероприятий "Русский язык – шаг в будущее к достижениям российского образования, науки и культуры" пройдет в Абхазии. Об этом сообщает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФО).

Образовательная программа пройдет в два этапа, первый - дистанционный с 30 сентября по 3 октября на базе электронных образовательных ресурсов Северо-Кавказского федерального университета. Очный этап будет проходить с 14 по 18 октября на базе ткуарчалской средней школы №1 имени Киршала Чачхалиа.

"Цель комплекса мероприятий – обеспечение расширения географии и сфер применения русского языка, популяризация российского образования, науки и культуры. Мероприятия призваны решить задачи укрепления профессиональных и культурных связей между педагогическими сообществами России и Республики Абхазия, обмена научно-методическим опытом. Участники получат необходимые знания, навыки, опыт реализации и продвижения продуктов научного исследования, методических наработок, творчества", - отмечается в сообщении СКФО.

Программа мероприятий будет включать четыре блока: "Педагогическая мастерская для преподавателей русского языка и иных учебных дисциплин (предметов) на русском языке, "Использование современных образовательных и педагогических информационных технологий на примере российских электронных образовательных и общекультурных ресурсов", "Презентация учебников и учебных пособий на русском языке, в том числе рекомендуемых для изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам", "Использование современных образовательных и педагогических технологий при проведении тематических уроков и внеурочных мероприятий с использованием тематики памятных дат российской литературы, культуры и науки, культурологических особенностей России и Республики Абхазия".

"Русский язык – шаг в будущее к достижениям российского образования, науки и культуры" в Абхазии проведет Гуманитарный институт ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет" при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Россотрудничества, а также Министерства образования и науки Абхазии.

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