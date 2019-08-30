Каюн о бесплатных курсах русского в Абхазии: учим рассуждать, а не заучивать

Представительство Россотрудничества проведет бесплатные курсы русского языка в Абхазии для старшеклассников, студентов и взрослого населения.

"Они рассчитаны на то, чтобы дети овладели основными понятиями, основными правилами, основными орфограммами, которые могут быть применены и использованы при сдаче вступительных испытаний. Естественно, форма вступительных испытаний может быть самая разнообразная в каждом отдельном вузе, мы учитываем это и используем ту или иную методику. Конечно, основные орфограммы, правила, которые используются, в частности, в форме тестирования, они объясняются детям. Самое главное, чтобы дети заставили сами себя учить. Мы стараемся научить детей учиться, а не заучивать, не зазубривать, именно рассуждать при прохождении того или иного правила", – сказала Каюн.

По словам Каюн, цель курсов - научить детей учить материал, понимать его с тем, чтобы потом использовать в разговорной речи, в письменной форме.

"Очень важно, чтобы дети это понимали, поскольку мы оценки не ставим. Мы задаем задание, дети должны учить его, ориентация идет на сознание самих ребят. Слушатели к нам приходят как из русских школ, так и из абхазских. Дети с восьмого класса один другого подтягивает и приглашает на эти курсы, и мы видим, что дети ходят в течение всего года. Бывает, что и на второй год приходят заниматься, повторяют и усваивают то, что не поняли, думаю, эффективность у курсов есть", - подчеркнула Каюн.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Русский язык – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности – восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского). В настоящее время на русском языке говорят 146 миллионов граждан Российской Федерации и еще 127 миллионов – за рубежом.

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