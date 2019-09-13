Суд назвал дату рассмотрения иска Квициниа к ЦИК

В пятницу 13 сентября Верховный суд провел предварительное слушание по иску Алхаса Квициниа, который оспаривает итоги второго тура выборов президента Абхазии.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Иск бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа о признании незаконным решения ЦИК по итогам президентских выборов будет рассмотрен по существу 17 сентября в 11:00.

Начальник гражданско-судебного отдела Генпрокуратуры Абхазии Елена Читанава попросила суд пригласить на следующее слушание в качестве свидетелей членов ЦИК: Тамаза Гогия, Руслана Пантия, Ануш Хаджикян.

Сторона истца выступила с повторным ходатайством о применении мер предварительной защиты иска - приостановления решения ЦИК об итогах выборов.

"Поскольку исполнение решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия о признании избранным одного из кандидатов может привести к необратимым последствиям, а именно вступление данного кандидата в должность, мы просим суд приостановить действие данного решения", – объяснил представитель Алхаса Квициниа.

Суд, совещаясь на месте, решил отказать стороне истца в ходатайстве.

Штаб Алхаса Квициниа обратился в Верховный суд Абхазии с иском 11 сентября.

Согласно закону, Верховный суд Абхазии должен вынести решение по поданному иску в течение десяти рабочих дней.

13 сентября суд назначил предварительное заседание по иску бывшего кандидата.

Алхас Квициниа считает, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии после совещания с представителями обоих кандидатов - Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа - приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

Дело в том, что 19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала различные толкования. В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре.

По данным Центризбиркома, по итогам второго тура выборов президента Абхазии Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

Читайте также:

Гогия о намерении Квициниа оспорить результаты выборов: не удивительно

Второй раунд позади: что известно о выборах президента Абхазии