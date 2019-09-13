Идея плюс технологии: в Sputnik рассказали, как запустить удачный стартап в Абхазии

Проект "Школа молодых лидеров" был первые запущен в республике в августе 2018 года, его инициатор – представительство Россотрудничества в Абхазии. Это коммуникационная, образовательно-просветительская, интеграционная и досуговая площадки для молодежи, в рамках которой проходят различные проекты, семинары и приглашаются эксперты в сфере лидерства, коммуникаций, предпринимательства, инноваций, политологии, экономики. Цель проекта – расширение связей между молодежью России и Абхазии.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Инвестиции и успешный бизнес

"Проект "Школа молодых лидеров уникален", поскольку совмещает в себе элементы коммуникации, образования, личностного роста и построения будущей карьеры. Совмещение элементов порождает для участников разные возможности, в том числе продвижение имиджа Абхазии и укрепление российско-абхазского гуманитарного сотрудничества", - отметил в пресс-центре Sputnik Абхазия руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха.

12 и 13 сентября в рамках проекта в Россотрудничестве проходят семинары члена Высшего Совета общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия", кандидата экономических наук Сергея Исаева на тему "Российские технологические достижения" и "Привлечение инвестиций". Вадим Чеха отметил, что подобные семинары проводятся для осмысления того, как современные технологии могут быть применены для развития Абхазии.

По словам Исаева, первый семинар "Российские технологические достижения" был посвящен тому, какую роль научные достижения России играют на международном уровне.

"Вчера мы дискутировали не только о тех технологиях, в которых участвует Россия, но и о тех изменениях, которые коснутся каждой страны. К примеру, касаемо искусственного интеллекта и интеграции робототехники. Это были очень сложные и очень интересные вопросы", - сказал он.

Идея, воля и желание

13 сентября в 16:00 в Россотрудничестве пройдет семинар о роли инвестиций в развитии бизнес-структур.

"Это самая болезненная тематика для молодых бизнесменов, как непростой шаг для начала бизнеса. Мы ожидаем людей, которые собираются начать бизнес, или молодых предпринимателей, которые стремятся увеличить объем своего бизнеса. Будет обсуждаться, как привлекать инвестора, правильно оформлять предложение, что ожидает увидеть инвестор в документах и как он принимает решение", - рассказал Исаев.

По мнению эксперта, для людей, мечтающих запустить свой стартап, важны в первую очередь идея, воля и желание. Немаловажную роль играют и современные системы обработки данных.

"Это надо применять. Сегодняшнему бизнесу невозможно существовать без системы автоматизации и сопровождения клиента до сделки. Это то, с чего надо начинать бизнес. Но нужно понимать, что это всего лишь инструменты. На первых позициях стоят бизнес идеи и гипотезы. Лучше отработать 50-100 гипотез, чтобы понять, действительно ли это доходный бизнес, чем месяцами прорабатывать бизнес-план запустить и понять, что он не работает", - считает Исаев.

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